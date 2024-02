Grande Fratello 2023, come sta Giuseppe dopo il malore. Le notizie sulle condizioni di salute del gieffino sono arrivate anche attraverso un comunicato ufficiale del programma: “Giuseppe Garibaldi, in seguito a un leggero malore, è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici. Ora sta bene e rientrerà appena possibile”, recitava il testo esatto del post che è apparso su tutte le piattaforme social del programma.

Come sta il concorrente del Grande Fratello dopo il malore. In casa del reality show gli inquilini della casa non smettono di pensare a lui. Tutti sono rimasti in ansia per ore al Grande Fratello, compresa Beatrice, quando si sono accorti che Garibaldi non stesse bene e poi che fosse stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Come sta Garibaldi dopo l’improvviso malore. È il fratello Nicola a informare tutti attraverso un messaggio sui social

Rassicurazioni sulle condizioni di salute del gieffino che provengono anche dalla famiglia, dal fratello Nicola in particolar modo, che attraverso un post ha pensato di rincuorare tutti affermando che Giuseppe stesse meglio. Lo ha fatto poco dopo il ricovero e anche nelle ultime ore su IG: “Grazie a tutti per i tanti messaggi di affetto. La situazione di Giuseppe è stabile ed è tutto sotto controllo”.

Resta ancora da comprendere la causa del malore che ha colto all’improvviso Garibaldi. Al contempo anche in una simile situazione, i gieffini provano a sostenersi vicendevolmente: “Tutto a posto, non ci sono novità. Famiglia a posto e tutto a posto, sta bene e parla. Mangia, beve, è tranquillo. Tra quarantena eccetera, realisticamente secondo me rientra lunedì. Non so quanto deve stare però”, ha riferito ad esempio Anita.

Al di là del gioco perché spesso dimentichiamo che sia solo un fottuto gioco spero che non sia nulla di grave e che Giuseppe stia bene 🙏#GrandeFratello pic.twitter.com/5HU4dTQMX4 — Rossy🇵🇸 (@Rossell66297010) February 2, 2024

Stando agli ultimi aggiornamenti, dunque, le condizioni di salute di Giuseppe potrebbe permettere un rientro prossimo nela casa del Grande Fratello. E di certo sarà un momento tanto atteso che riempirà di affetto e di calore l’atmosfera in casa. E attraverso la gioia dei concorrenti, anche il pubblico potrà tirare in sospiro di sollievo, si spera il prima possibile.