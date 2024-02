Importantissimo gesto al Grande Fratello di Beatrice, che una volta arrivata in giardino si è rivolta verso le telecamere e ha detto qualcosa a Garibaldi. Ricordiamo che il ragazzo non è attualmente nella casa, per via di un malore che lo ha colpito improvvisamente, facendo allarmare tutti gli inquilini. Si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza e il suo trasferimento in ospedale.

Il Grande Fratello ha poi rassicurato tutti, parlando di leggero malore e di accertamenti medici in corso, quindi molto presto dovrebbe rientrare. Beatrice nel pomeriggio del 3 febbraio era in compagnia dell’amico Sergio quando ha nominato Garibaldi. Le immagini hanno subito colpito il pubblico, che ha condiviso uno stralcio del filmato sul social network X.

Grande Fratello, il gesto di Beatrice per Garibaldi dopo il malore

Tutti sono rimasti in ansia per ore al Grande Fratello, compresa Beatrice, quando si sono accorti che Garibaldi non stesse bene e poi che fosse stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso. Anche se i due non hanno ormai dei legami importanti, l’attrice ha voluto far sentire la sua vicinanza non solo al concorrente ma anche ai familiari del bidello.

La Luzzi ha affermato riferendosi a Giuseppe Garibaldi: “Ciao Giusè, dai che torni. Lunedì tornerai, sono sicura. Salutami la mamma“. Un incoraggiamento, con tanto di saluto con la mano, affinché possa riprendersi il prima possibile da questa problematica di salute, che non è stata definita nei dettagli, e a rientrare in gioco già a partire dalla prossima puntata in diretta. I telespettatori hanno gradito questo messaggio, arrivato direttamente dal profondo del suo cuore.

Beatrice che saluta Giuseppe e mamma Pasqualina con quella vocina è così mini🤏🏻🥹

Beatrice che saluta Giuseppe e mamma Pasqualina con quella vocina è così mini🤏🏻🥹

Lei si conferma una grandissima signora nonostante molta gente continua a criticarla per il nulla cosmico 🫂❤️

Chi ha postato il video ha scritto su X: “Lei si conferma una grandissima signora, nonostante molta gente continui a criticarla per il nulla cosmico”. Applausi unanimi per Beatrice Luzzi, vicina a Garibaldi in questo momento difficile del giovane.