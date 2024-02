Scambio di battute sorprendente al Grande Fratello con Perla che ha fatto una richiesta clamorosa a Varrese. Durante le prove per la realizzazione di un cortometraggio, affidato proprio all’attore e a Beatrice con due team differenti, l’ex Temptation Island ha voluto chiedere un supporto particolare all’amico affinché potesse aiutarla nel raggiungere un traguardo decisamente ambizioso.

Questa conversazione al Grande Fratello ha lasciato senza parole tantissimi telespettatori, increduli davanti a quelle parole di Perla. Tra l’altro, mentre dialogava con Varrese, la regia ha subito capito di cosa stesse parlando e inevitabilmente è arrivata una censura. Quindi, il pubblico non ha avuto la possibilità di ascoltare altro, ma l’argomento era ormai chiarissimo.

Grande Fratello, Perla chiede un aiuto a Varrese: scatta la censura

A ricostruire la vicenda del Grande Fratello è stato il sito Dagospia. Infatti, in uno dei dialoghi tra Perla e Varrese la prima ha voluto chiedere un sostegno per poter esaudire uno dei suoi desideri più grande. Ha nominato una serie televisiva decisamente molto famosa e proprio qui lei vorrebbe lavorare in veste di attrice. Per questo ha invitato Max ad aiutarla.

Secondo Dagospia, Perla ha domandato a Varrese se avesse delle conoscenze nel cast della serie Mare Fuori della Rai, che proprio in questi giorni ha proposto i primi sei episodi della nuova stagione su RaiPlay. Lei vorrebbe diventare un’attrice di questa serie e non sappiamo cosa le abbia detto il coinquilino, dato che i microfoni sono stati silenziati e gli autori hanno censurato tutto.

E subito c’è stato un attacco a Perla da parte di un utente: “Lei è proprio un’arrivista, è solo una leccac***“. Capiremo meglio se ci saranno sviluppi in merito, anche se il GF sicuramente impedirà di far nominare nuovamente la serie Rai.