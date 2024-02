Colpo di scena al Grande Fratello. C’è stato un bacio tra Fiordaliso e un altro concorrente, che solamente poche ore prima aveva avuto un altro momento simile con un’altra inquilina. Sono tutti davvero senza parole di fronte a questo clamoroso avvenimento. E ora se ne parlerà certamente per ore e ore perché tutti vogliono capire come mai sia accaduto questo.

Al Grande Fratello il bacio tra Fiordaliso e questo concorrente è stato tra l’altro immortalato dalle telecamere, dunque non parliamo di rumor o segnalazioni di utenti ma di una prova certa. A postare l’immagine è stato il sito Novella 2000, ma sicuramente sul web si scateneranno sempre più commenti per capire se possa esserci davvero qualcosa in più tra di loro.

Grande Fratello, scatta il bacio tra Fiordaliso e un altro concorrente

Nella casa del Grande Fratello, prima che Fiordaliso ricevesse questo bacio, l’altro concorrente aveva scherzosamente baciato pure Greta che aveva reagito col sorriso. Si pensa ormai che si tratti di una cosa ben specifica con la cantante, ma ovviamente col passare del tempo i telespettatori vorranno capire di più e anche nella prossima puntata se ne potrebbe discutere.

A baciare Fiordaliso è stato Sergio D’Ottavi, ma secondo quanto riportato da Novella 2000, non si sarebbe trattato di nulla di sentimentale. Ma dietro ci sarebbe un momento giocoso, che confermerebbe la grande amicizia nata tra i due gieffini. Anche se c’è chi non disdegnerebbe una relazione tra i due, cosa che al momento appare decisamente molto improbabile.

Sergio piglia tutto! Dopo Greta arriva anche il bacio con Fiordaliso https://t.co/NWtHzS5YFs — Novella 2000 (@Novella_2000) February 3, 2024

Ci aspettiamo qualche dichiarazione da parte di Fiordaliso e Sergio per comprendere se ci siano i presupposti per qualcosa che vada oltre il rapporto amichevole. Ma per ora sarebbe solo utopia.