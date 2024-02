Un bacio a stampo mentre soli stavano chiacchierando. E i social esplodono. Si perché la nuova coppia del Grande Fratello potrebbe essere di quelle destinata e far parlare. Tantissimi i commenti: “Coppia che sarebbe molto molto interessante! Fanno parte di due gruppi diversi e si compensano! Lui può solo fare del bene a lei”. E ancora: “A me fanno morire dalle risate, mi piacciono molto e lei è sempre in imbarazzo con lui”. Ad alcuni concorrenti però il bacio non è piaciuto. “Ridicolo e schifoso!! È un bacio rubato! Questo ragazzo è viscido”.

Insomma, come al solito la rete si divide. Certo è che il bacio tra i due ragazzi è destinato a far parlare parecchio. Nella prossima puntata Alfonso Signorini tirerà di sicuro fuori l’episodio e, come sembra ormai tradizione, chiederà un commento a Mirko Brunetti. E tutti aspettano la sua reazione, per capire se criticherà o meno Greta.





Grande Fratello, Sergio ruba un bacio a Greta

Sì perché è Greta, insieme a Sergio, la protagonista della scena. In realtà è stato Sergio a rubarle un bacio. Furto, per così dire, che a lei non sembra essere dispiaciuto del tutto. Dopo aver risposto: “Tu sei matto”, si è sciolta in un sorriso che lascia intendere qualcosa. Tra i due, del resto, qualcosa covava da un po’. Dell’interesse di Sergio per Greta si era accorta, nelle settimane precedenti, Fiordaliso. La ‘zia’ aveva spiegato come.

“Tu le piaci ma non sa come agire – diceva Fiordaliso – Secondo me deve sapersi giocare bene le sue carte. Lui è abituato ad essere corteggiato. Qui dentro è diverso, se ti piace una persona devi darti da fare”. La risposta di Greta era arrivata poco dopo e sembrava mettere un freno. “A me o scatta subito o non scatta, o è colpo di fulmine o niente. Se a me non mi convince subito non c’è niente da fare”.

Immediati i commenti del pubblico: “La teoria di Fiordaliso è totalmente sbagliata, un uomo che per 10 anni ha avuto una relazione di 10 anni non ha bisogno di donne che gli corrono dietro, un dettaglio che sfugge alle signore che parlano: Sergio ha rispetto nei confronti di Greta”. L’aria starà cambiando nella Casa?