Beatrice Luzzi sempre più regina del Grande Fratello, lo dicono anche gli ultimi sondaggi. Hai voglia ad accostarla a Perla Vatiero, che nelle ultime settimane è come ’esplosa’ all’interno della Casa, ma alla fine la più votata è sempre lei. Sì, anche stavolta. Il sito Novella2000 ha reso noto l’esito del sondaggio lanciato in attesa della nuova diretta di lunedì 5 febbraio, quando il pubblico decreterà chi dovrà uscire tra Letizia Petris, Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Beatrice appunto.

E proprio “la rossa del Grande Fratello”, che da mei ormai finisce sistematicamente in nomination ma poi si salva sempre, anche stavolta risulta essere la preferita tra i nominati. Col 58% delle preferenze, tra l’altro. Ovviamente lei non ne ha idea ma forse a questo punto del gioco se l’aspetta. Così come si aspetta nuovi scontri e clip inedite che le mostrerà Alfonso Signorini in diretta.

Beatrice Luzzi, la doccia al GF: “Che fisico!”

Quello che invece non immagina sono i commenti alla sua doccia in giardino. La “prima in pubblico” dopo 5 mesi di reality show, fa notare qualche utente di X. Due pezzi bianco e verde, a 53 anni Beatrice Luzzi ha un personale che fa invidia a donne ben più giovani.

“Finalmente dopo 5 mesi ce l’abbiamo fatta. 53 anni di pura bonaggine”, si legge nel commento al video. E ancora: “E c’è gente che ha il coraggio di chiamarla “vekkia’, wow”, “Che fisico!”, “Che bella Bea, niente da invidiare alle ragazze”, “Magari io…”.

Finalmente dopo 5 mesi ce l'abbiamo fatta.

53 anni di pura bonaggine#GrandeFratellopic.twitter.com/QS4q7Bf9MS — rae🌹 (@raeearraeearrae) February 5, 2024

E c'è gente che ha il coraggio di chiamarla "vekkia"



W O W🔥🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/jCUYjCQQZA — Maddy🍒 (@Maddy25068330) February 5, 2024

Insomma, un successone questa doccia. Che Beatrice Luzzi avesse un fisico tonico era sotto gli occhi di tutti. Anche nelle ore precedenti, quando si è lanciata in un allenamento di gruppo con i concorrenti. Allenamento divertente però, con lei nei panni di coach intenta a improvvisare un’intensa sessione di yoga misto a stretching. Poi flessioni e ruba bandiera.