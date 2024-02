Polemiche del pubblico del Grande Fratello per quanto farebbero spesso i concorrenti nel corso della giornata. Ed è successo anche nella giornata di martedì 6 febbraio, dopo la puntata in diretta del reality show di Canale 5. Non sappiamo se in qualche modo gli autori interverranno dopo questa protesta o se proseguiranno comunque con lo stesso modus operandi.

C’è però un problema, sollevato da alcuni telespettatori del Grande Fratello che probabilmente non sarà sottovalutato dalla regia. I concorrenti sono protagonisti di atteggiamenti che non piacciono moltissimo al pubblico, quindi bisognerà correre ai ripari affinché possa esserci meno malcontento da parte di coloro che seguono la trasmissione.

Grande Fratello, polemica sui concorrenti: “Non possono farlo per ore…”

La critica in particolare di un utente è arrivata intorno all’ora di pranzo del 6 febbraio, infatti guardando la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra ci si è accorti di qualcosa che accade nella casa del Grande Fratello, coi concorrenti protagonisti in negativo. E si è richiesto un intervento di Mediaset per evitare di assistere a delle scene del genere.

L’accusa verso i gieffini ha riguardato le troppe ore che impiegano a letto a dormire, creando dunque una certa noia nei telespettatori: “Le 13 e ancora dormono. Ma che senso ha staccare la diretta alle 2 di notte e poi guardare questi che dormono per 3/4 ore? Me lo chiedo seriamente”. Vedremo se giungeranno risposte da parte dei vertici del Grande Fratello.

Le 13:00 e ancora dormono. Ma che senso ha staccare la diretta alle 2 di notte e poi guardare a questo che dormono per 3/4 ore? Me lo chiedo seriamente. #GrandeFratello #FUORIVARRESE #iostoconbea #iostoconbeatrice — Ro (@Maya_Nata34) February 6, 2024

Quindi, c’è chi polemizza sul fatto che fino a tarda ora c’è chi preferisca dormire al Grande Fratello, rendendo monotona la diretta H24. A questo punto per molti è inutile trasmettere immagini così.