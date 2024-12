Grande Fratello, mentre ci sono concorrenti pronti a uscire c’è chi vorrebbe entrare. Nelle ultime ore Jessica Morlacchi si è confidata con gli altri. La cantante è in crisi e vorrebbe uscire: “Io sono al limite, sono tre mesi e passa che sto chiusa qui dentro e sono un po’ in crisi”. Tuttavia, dopo aver parlato anche con gli autori del programma, ha deciso di restare nella Casa almeno fino a lunedì.

Luca Calvani è intervenuto sulla questione facendo una previsione: “Secondo me resteranno tutti e non uscirà nessuno. Penso proprio che non se ne andranno, magari mi sbaglio, vedremo”. Nel frattempo c’è chi nella Casa ci vorrebbe entrare. Stiamo parlando di un personaggio famoso della tv e della politica che ha manifestato il suo desiderio di diventare concorrente del GF.

L’ex parlamentare: “GF? Io ci sono se mi vogliono…”

A parlare è stato l’ex parlamentare Antonio Razzi che in un’intervista a Erre Tv ha dichiarato: “Se voglio andare? Sì, nel senso che se loro mi vogliono io ci sono e mi rendo disponibile. Se non mi vogliono amen. Se mi chiamano ok. Cosa porterei in gioco? Questa è una domanda molto difficile”.

Razzi ha rivelato di essere un fan del Grande Fratello: “Ho visto il GF spesso. Ho seguito anche il mio amico Amedeo Goria. Non è facile stare in venti persone in una casa, non è semplice stare chiusi con gente di diverse età e diverse opinioni. Ci vuole pazienza, serve la mano di Cristo a risolvere tutti i problemi. Il giovanotto di venti anni ti dice una cosa, uno più grande ha una visione diversa. E naturalmente e sicuramente è una cosa difficile, ma Amedeo si è sempre comportato benissimo”.

Nel 2022 il politico era stato anche chiamato da Signorini: “Sì ammetto che farei volentieri il Grande Fratello Vip. Devo dire che in passato mi è stato proposto, però i miei parenti non erano convinti, anche mia moglie era scettica. Mi spingeva a non farlo e quindi rimasi a casa mia. Poi lo scorso anno ho sentito in videocall Alfonso Signorini, ma non mi fece sapere più nulla. Adesso mi rivolgo a lui: chiamami! Ho voglia di entrare nella casa più spiata d’Italia e far divertire tutti”.

