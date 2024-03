Grande Fratello, Alessio Falsone, la domanda è: “C’è o ci fa?”. Ancora una volta il concorrente si è messo in mostra, diciamo così, per un comportamento irregolare che gli è valso un richiamo da parte di uno degli autori del reality. Non è la prima volta che l’imprenditore, che in passato ha avuto una storia con l’ex miss Italia Carolina Stramare, si rende protagonista in negativo all’interno della Casa.

In diverse occasioni Alessio Falsone si è attirato le critiche del pubblico, con conseguenti richieste di squalifica, per presunte bestemmie. Alfonso Signorini non ha mai preso provvedimenti. Qualche giorno fa l’episodio più grave: dopo aver aggredito in malo modo Federico Massaro arrivando quasi alle mani, Alessio è stato richiamato con un avvertimento dal Grande Fratello. Adesso, nuovamente, la produzione è intervenuta.

Leggi anche: “Fermateli”. Grande Fratello, scatta la rissa in bagno e la regia corre subito ai ripari





Alessio Falsone fuma nella Casa, il richiamo dell’autore

Stavolta Alessio Falsone è stato beccato mentre fumava nella sala, all’interno della Casa. La cosa è vietata dal regolamento. Alessio, appoggiato ad un divanetto mentre aspettava il suo turno per andare in bagno, ha iniziato a fumare la sigaretta elettronica. E subito è arrivato il richiamo.

L’autore del GF lo ha ripreso: “Alessio non si fuma lì“. Il concorrente ha risposto: “Hai ragione, hai ragione…”. E di nuovo l’autore: “Lo so che ho ragione, allora vai fuori a fumare”. Alessio ha ribattuto: “Sto aspettando che si libera il bagno”. E quindi la voce ha chiarito: “Ma senza fumare”.

Autore: "Alessio non si 🚬 li"

Alessio: "hai ragione hai ragione"

Autore: "lo so che ho ragione quindi vai fuori a 🚬"

Alessio: "sto aspettando che si liberi il bagno"

Autore: "senza 🚬"#grandefratello pic.twitter.com/JBOceKltjk — robby02 (@rbuffagni) March 20, 2024

C’è da chiedersi se Alessio si sia semplicemente dimenticato del divieto di fumare oppure se in qualche modo voglia creare episodi del genere di proposito. Proprio pochi giorni Anita Olivieri, con la quale ha intrapreso una relazione, è stata eliminata dalla Casa. Alessio avrebbe voluto seguirla, ma gli è stato chiesto di rimanere. Ora però è molto in basso nei sondaggi e il suo destino appare segnato: uscirà proprio sul filo del traguardo?

“Via dalla casa in tre”. Grande Fratello, il brutto colpo proprio alla fine: “Si svegliano in albergo”