“Ho deciso così”. Helena Prestes pronta a lasciare il Grande Fratello. La fotomodella brasiliana è crollata nella notte dopo la lite a tavola con Jessica Morlacchi. La 34enne è stata separata dal resto degli inquilini e portata in suite. Poco dopo, l’ha raggiunta Javier Martinez. Le telecamere l’hanno ripresa sul letto e lì vicino su una sedia il pallavolista argentino. I due hanno chiacchierato a lungo, finché Helena non ha comunicato la sua decisione.

L’amico ha cercato di tranquillizzare Helena. “Se ti attaccano in tanti è perché hanno paura di te”, le aveva detto. Insieme, poi hanno ricordato i momenti più felici trascorsi all’interno della Casa. Ma la fotomodella è apparsa irremovibile. Helena, gradualmente, ha riacquistato la calma e a quel punto ha iniziato a spiegare la sua scelta. Il Grande Fratello rischia così di perdere uno dei personaggi più forti di questa edizione, dopo il terremoto avvenuto nella notte. Di seguito le sue parole.

“Vado via, sto impazzendo”. Lite choc al Grande Fratello, Helena portata in suite con Javier

“Io non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua, Javier. Devo andare, davvero sto impazzendo”, ha confessato. “Intanto passiamo la notte qui tranquilli e domani vediamo”, le ha risposto Martinez. Dopo che Helena si è addormentata, Javier è tornato nella Casa e, parlando con altri concorrenti, ha raccontato: “Diciamo che è una sorveglianza proprio fisica. Però a un certo punto lei voleva andar via e io le ho detto di aspettare”. Helena avrebbe informato anche la produzione, Infatti insieme a Javier ha trascorso diversi minuti nel Confessionale, per parlare con la psicologa.

Intanto, via social, è intervenuto il team di Helena dal profilo ufficiale della fotomodella. La nota esprime una ferma denuncia contro i comportamenti subiti dalla concorrente: “Si sta assistendo con preoccupazione e tristezza a una serie di attacchi ingiustificati rivolti a Helena. Espressioni come ‘Non sai manco com’è fatto il pane’, ‘Torna da dove sei venuta’, ‘Quella è abituata così… nella giungla’, ‘Non parlare di cose profonde, ma balla la samba’, oltre a essere denigratorie, risultano profondamente razziste o, quantomeno, classiste”.

Javier : -“Aspetta un altro po'”

Helena: -“No non va bene, non posso stare qua Javier, davvero sto impazzendo”



sicuramente non verrà squalificata ma io credo che uscire da quella casa le farebbe solo che bene, lo riconosce lei stessa di star impazzendo pic.twitter.com/W756uDld1w — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 4, 2025

Javier: Passiamo la notte qui in pace.



La risata di Helena, per favorepic.twitter.com/oTsZK6w86e #helevier — BabyAmores💫🇨🇺👠🕊️ (@BabyAmores2) January 3, 2025

Helena stava per lasciare e non lo fece perché Javier l'aveva fermata. Pronti, mi viene da piangere 😭 😢pic.twitter.com/gbpsiq4y63 #helevier — BabyAmores💫🇨🇺👠🕊️ (@BabyAmores2) January 4, 2025

“Chiediamo con forza alla produzione e alla rete di valutare attentamente tali ingiurie e atteggiamenti sprezzanti, adottando tutti i provvedimenti necessari per tutelare Helena e il pubblico televisivo. Questo è l’auspicio del suo team”.