Momento difficile per l’ex volto di Uomini e Donne. Stiamo parlando dell’ex corteggiatrice Francesca Del Taglia, nota per la sua relazione con Eugenio Colombo, conosciuto proprio nel corso del programma di Maria De Filippi. I due si sono sposati, ma dopo diversi alti e bassi si sono lasciati nel 2022: “È un momento per me molto duro – aveva detto lei – Purtroppo i rapporti e l’amore, anche il più grande, può finire”.

Poi è arrivata la notizia bomba: Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo sono tornati insieme. I due sono stati pizzicati insieme durante un evento a Napoli: “Una storia importante che ha dato il frutto di due bellissimi bambini… Naufragata per vari motivi, ma oggi Eugenio e Francesca hanno deciso di riprovarci” ha fatto sapere Amedeo Venza. Tuttavia, proprio recentemente Francesca è tornata sui social per fare un triste annuncio.

Brutta notizia per Francesca Del Taglia: ha perso i suoi amati gattini

No, la notizia non riguarda la sua storia d’amore con Eugenio Colombo. Francesca Del Taglia ha fatto sapere che questo per lei è un Natale di lacrime e dolore. Con gli occhi lucidi e senza filtri l’ex UeD ha rivelato di aver perduto i suoi adorati cuccioli di gatto che sarebbero dovuti nascere in questi giorni. Il parto non è andato a buon fine e nonostante il cesareo d’emergenza i gattini non si sono salvati.

Anche se qualcuno l’ha duramente criticata: “Ma se ti muore qualcuno per un incidente o per un male cosa fai? Dai non esageriamo, sembra che ti hanno ucciso qualcuno…”, lei ha risposto con un messaggio di speranza e positività: “Sono stati per me giorni devastanti.. come vi ho raccontato ieri nelle storie .. so che alcuni di voi penseranno ci sono cose più gravi nella vita ( ed è vero ) ma non si può giudicare il dolore degli altri in base alle tragedie più grandi”.

“Ci sarà sempre chi ha vissuto cose peggio delle nostre – ha scritto Francesca – Comunque in 10 anni di social non mi sono mai esposta nei miei momenti difficili .. li ho sempre protetti ed in più tendo a chiudermi in me stessa in generale anche nella vita reale ..ma da ieri posso garantire di non aver mai fatto scelta migliore.. perché mi è arrivato tutto il vostro amore .. infiniti messaggi di forza .. di compassione e comprensione ..tutto questo mi ha dato forza”.

