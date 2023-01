“Me l’ha detto Gina”. Pomeriggio 5, il cardiologo della Lollobrigida lo svela in diretta da Barbara D’Urso

Gina Lollobrigida, dichiarazioni choc a Pomeriggio 5. Nella puntata di oggi, venerdì 20 gennaio, Barbara D’Urso ha intervistato Francesco Ruggiero, cardiologo di fiducia nonché amico della diva. L’uomo è anche testimone del processo che si sta svolgendo a Roma e che vede imputato per circonvenzione di incapace il factotum di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla. Già in passato l’uomo era stato imputato con un ristoratore per la vendita di alcuni beni per un valore di 3 milioni di euro.

Subito dopo la morte di Gina Lollobrigida è scoppiata la polemica alimentata dalle parole del ‘figlioccio’ Andrea Piazzolla. Il giovane, 35 anni (60 meno di lei), ha trascorso gli ultimi 12 anni di vita con la diva nella residenza romana. Dopo la morte di Gina ha detto: “Però la cosa che più mi ha fatto male è stata sapere che stamattina era già lì ‘lo spagnolo’: addirittura ha cacciato un caro amico di Gina millantando di essere il marito!”. Il Corriere spiega che il giovane si riferisce a Javier Rigau, ex marito di Gina.

Le dichiarazioni choc del medico sul figlio di Gina Lollobrigida

Il cardiologo Francesco Ruggiero ha rivelato quale era la volontà di Gina Lollobrigida in merito alla sua eredità e al figlio Andrea Milko Skofic: “Ha detto che avrebbe preferito vendere tutto piuttosto che lasciare qualcosa a suo figlio, anzi la frase precisa era: “Voglio vendermi tutto e lui non deve avere una lira””. Un intento confermato dalla stessa Barbara D’Urso alla quale la diva aveva confidato le stesse cose.

La conduttrice ha poi chiesto chi c’era con Gina Lollobrigida nei suoi ultimi giorni e il medico ha risposto: “C’erano Andrea Piazzolla, il figlio, il nipote Dimitri e un amico di famiglia. Il signor Rigau? Non ho idea se sia entrato in clinica rispetto a quando l’ho visto io. Però io l’ho visto solo un’ora e mezza dopo la morte della Lollobrigida”. Proprio sull’ex marito l’uomo ha aggiunto: “Nei dieci anni in cui ho seguito Gina Lollobrigida non l’ho mai visto. Quando usciva l’argomento Rigau, Gina non era particolarmente favorevole nei suoi confronti. Quanto mi disse la Lollobrigida è irripetibile in questo momento”.

Il cardiologo Francesco Ruggiero, ospite della puntata di Pomeriggio 5, ha poi reso noto quali erano le condizioni di Gina Lollobrigida negli ultimi giorni. Il medico ha spiegato che la diva aveva perso progressivamente coscienza e nelle ultime 48 ore era completamente incosciente. Si è trattata quindi di una morte serena, per quanto possa esserlo un decesso, ha sottolineato Ruggiero.

