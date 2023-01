Momento difficilissimo per Antonella Clerici, che ha dovuto soffermarsi su un lutto che inevitabilmente l’ha destabilizzata. Anche perché la pessima notizia è arrivata, mentre stava conducendo in diretta È sempre mezzogiorno, la trasmissione in onda ogni giorni dal lunedì al venerdì su Rai1. Proprio nel momento in cui la puntata del 16 gennaio stava proseguendo regolarmente, è stata avvisata di una grave perdita. E ha voluto condividere il suo profondo dolore con i telespettatori della rete pubblica italiana.

Grande tristezza nello sguardo di Antonella Clerici, che è stata travolta da questo lutto in maniera improvvisa. E pensare che precedentemente si era invece soffermata solo su cose positive, come il trionfo già nella prima puntata di The Voice Senior, che ha battuto la concorrenza della fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada su Canale 5: “Neanche nelle mie più rosee previsioni potevo immaginare che lo seguivate con così tanto affetto”. Ma veniamo alla notizia peggiore.

Antonella Clerici in lutto: “Purtroppo è morta, che brutta notizia”

Quando è ritornata dalla pubblicità di È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha parlato così del lutto che ha colpito lei ma anche l’Italia intera: “Noi siamo in diretta e l’Ansa ha appena battuto una notizia, quindi la possiamo dare. Purtroppo è venuta a mancare, volevamo darvi questa brutta notizia. Si tratta di una notizia ufficiale, quindi mi sembra doveroso ricordarla anche con un applauso da parte di tutto il nostro studio. Una grande attrice che davvero ha fatto la storia del cinema”, ha concluso la presentatrice Rai.

La notizia riguardava la morte di Gina Lollobrigida, scomparsa a 95 anni dopo una carriera sfavillante ma anche momenti difficili con battaglie legali e problemi familiari. A salutarla non solo Antonella Clerici, ma altre colleghe come Mara Venier nonché Sophia Loren, che era considerata da tutti la rivale della Lollobrigida nel grande schermo: “Sono profondamente scossa e addolorata, incredula per quanto accaduto”. Poi la Loren ha preferito non dire altro all’agenzia di stampa giornalistica Ansa.

Su Instagram Antonella Clerici ha poi aggiunto: “Quanto dispiacere questa mattina nel trovare le parole giuste per annunciare in diretta la tua scomparsa.. Ciao Gina, indimenticabile bersagliera al cinema e nella vita”. I funerali di Gina Lollobrigida avranno luogo giovedì 19 gennaio nella chiesa degli artisti a Roma.