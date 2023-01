Il lutto di ieri ha sconvolto l’Italia intera, quello di Gina Lollobrigida, morta a 95 anni. E sul decesso della grande artista è già scoppiata una forte polemica. Ad alimentarla è il ‘figlioccio’ dell’attrice romana, Andrea Piazzolla. Il giovane, 35 anni (60 meno di lei), ha trascorso gli ultimi 12 anni di vita con la donna. Vivevano insieme nella residenza romana della Lollobrigida ed è stato uno dei primi a sapere della morte della 95enne.

Contattato dal Corriere della Sera, Andrea ha raccontato come ha scoperto della dipartita della sua cara amica: “Nel modo peggiore possibile. Stamattina avevo chiamato un medico a Pisa al quale avevo scritto proponendogli di donare il mio rene per Gina, se fosse stato possibile aiutarla con un trapianto. Ancora non mi rassegnavo al fatto che se ne stesse andando. Così, dopo averci parlato, ho subito telefonato al professore che la stava seguendo nella Casa di Cura Pio XI. E lui mi ha freddato: “Andrea non lo sai? Gina è mancata da poco”.

Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla





Gina Lollobrigida, polemica dopo le parole del figlioccio

Mi è crollato il mondo addosso”. L’attrice era stata portata in ospedale mercoledì 11 gennaio. Poche ore dopo l’aveva incontrata di nuovo e le aveva sussurrato: “Gina amore mio, sono tornato!”. Poi il crollo: “Lei ha aperto gli occhi e ha risposto: “Che bella sorpresa”. Poi li ha richiusi, e non li ha più riaperti… Il giorno dopo, quando ho visto che non si svegliava più, ho fatto subito venire il suo medico con il cardiologo. E insieme abbiamo deciso di ricoverarla subito nella Casa di Cura Pio XI”.

Gina Lollobrigida e Javier Rigau

A quel punto Andrea ha avvertito il figlio Milko Skofic e il nipote Dimitri. “Però la cosa che più mi ha fatto male è stata sapere che stamattina era già lì ‘lo spagnolo’: addirittura ha cacciato un caro amico di Gina millantando di essere il marito!”. Il Corriere spiega che il giovane si riferisce a Javier Rigau, ex marito di Gina.

Gina Lollobrigida e Milko Skofic

Poi il racconto prosegue: “Si spaccia per il marito di Gina, quando quel matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota e lui lo sa bene. Trovo vergognoso che Milko e Dimitri lo abbiano fatto andare lì. Eppure li avevo supplicati di chiederle scusa alla madre per tutto il male che le avevano fatto. Bel modo di onorarne la memoria”.

