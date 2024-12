Pessima notizia per il programma Rai, infatti dai vertici è stata disposta la chiusura anticipata. Non è andata affatto bene sotto il punto di vista degli ascolti televisivi ed inevitabilmente si è deciso di non proseguire con questa trasmissione, che ha dunque chiuso anticipatamente i battenti. E certamente chi era alla conduzione non potrà esserne soddisfatto.

Ci si aspettava qualcosa in più da questo programma, ma la Rai si è resa conto che i risultati erano tutt’altro che lusinghieri e, come anticipato dal sito DavideMaggio, la chiusura è arrivata prima del previsto. Infatti, è stata annunciata la data dell’ultima puntata, poi non ci saranno più speranze per ora di rivederlo in onda.

Per il programma Rai disposta la chiusura anticipata: grossa delusione

Questo il comunicato ufficiale sul programma Rai che viaggia verso la chiusura: “La Direzione Intrattenimento Day Time fa sapere di aver comunicato ieri alla produzione che il programma chiuderà il 20 dicembre 2024. Si è trattato di un esperimento altamente innovativo, pensato all’interno di uno studio e di una location (la stazione Tiburtina di Roma) che resterà un unicum nella storia Rai, con un margine di rischio”.

Non vedremo più a paritre dal 20 dicembre la trasmissione Binario 2, in onda su Rai 2 e presentata dai conduttori Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. DavideMaggio ha ricordato che lo share non è mai andato oltre il 2% ed è praticamente durato appena 2 mesi, visto che era iniziato il 21 ottobre. Sullo stesso canale della tv pubblica arriva quindi la terza chiusura per scarsi risultati dopo Se mi lasci non vale e L’Altra Italia.

Chiude il 20 dicembre per bassi ascolti #binario2. Lo annuncia la Rai con una nota. pic.twitter.com/mbq6bcq5vE — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 5, 2024

Binario 2, che sostituiva Viva Rai2 di Fiorello, non è andato bene come si pensava alla vigilia. La Rai ha aggiunto che “Binario 2 resta una proposta editoriale che, nel tempo, avrebbe potuto crescere e migliorare in termini di ascolti ma che, per una valutazione legata al rispetto dei valori economici assegnati dall’azienda, la Direzione ha deciso di interrompere”.