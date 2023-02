GF Vip, frase choc di Oriana su Antonella e Martina: chiesta la squalifica. È ancora lei, la modella venezuelana, al centro delle polemiche. Ormai pare diventata il fulcro di tutto quello che succede dentro la Casa. Dalla soffiata su Antonino Spinalbese al tira e molla con Daniale Dal Moro commentato pure da Alfonso Signorini: “Hai visto queste immagini e non ho voluto Daniele perché lui gioca in difesa, ma queste immagini ci fanno capire che il sentimento che vi lega sembra un sentimento forte. Sei d’accordo?”.

E lei ha risposto così: “Io penso che anche lui prova qualcosa di forte per me, anche se continua a dire sempre di no”. Staremo a vedere gli sviluppi. Intanto nella Casa è scoppiato un altro caso legato ad un fantomatico cellulare che ha mandato in orbita gieffini e telespettatori. Adesso, però, tutti sono concentrati su quello che ha detto Oriana Marzoli su Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Parole forti, per le quali in tanti chiedono addirittura la squalifica.

Leggi anche: “Sentite, c’è qualcosa che vibra”. GF Vip 7, tutti a cercare l’oggetto proibito: era lui





Oriana se la prende con Antonella e Martina: la frase choc

C’è chi pensa che Oriana Marzoli meriti addirittura la squalifica dopo quello che ha detto su Antonella Fiordelisi e Martina Nasoni. Tutto è successo nella serata di ieri, mercoledì 8 febbraio, durante la terza puntata della GF Vip Radio (VIDEO). Protagonisti della radiotrasmissione sono stati prima Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi e poi Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Proprio mentre li stava ascoltando Oriana si è lasciata scappare un commento che tutti hanno sentito.

Oriana ha detto: “Vorrei ammazzarle” riferito ad Antonella e Martina. Ricordiamo che le prime due hanno avuto diversi litigi, l’ultimo dei quali molto recente: “Ma va va, ‘sta maleducata. Questa è maleducazione. Io avevo chiesto da giorni di cambiare e hanno detto che doveva rimanere tutto così, ora mi metto con Martina e cambiamo tutti i turni dai. Mi hanno cancellato il nome, io non l’avrei fatto” ha esclamato la compagna di Edoardo Donnamaria. E pure tra Oriana e Martina, ex di Daniele, non c’è feeling per ovvi motivi.

Oriana dice su Antonella e Martina

"vorrei ammazzarle"

anche questa frase gravissima la vogliamo nascondere o prendete provvedimenti

basta protezione davanti a parole inqualificabili come queste #gfvip @GiuliaSalemi93 @SBruganelli #nobrancogfvip https://t.co/0WX0mOdD6A — Mara/amo i donnalisi i figli di Art Attack ✂️🖌️📐 (@Mara56113529) February 8, 2023

Dopo aver sentito la frae c’è chi ha commentato sdegnato: “Oriana dice su Antonella e Martina “vorrei ammazzarle” anche questa frase gravissima la vogliamo nascondere o prendete provvedimenti basta protezione davanti a parole inqualificabili come queste”. Un’altra utente ha commentato: “E quando lo disse Antonella, memoria corta?”. Fatto sta che la frase è stata sentita: ci saranno provvedimenti?

“Fatti curare”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi esplode davanti all’ultima di Oriana Marzoli