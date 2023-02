“Sei al GF Vip cog***”. GF Vip, Oriana Marzoli nera come non mai: parolacce e vola anche un dito medio

GF Vip, Oriana Marzoli sbrocca a Daniele Dal Moro. Dove eravamo rimasti? Ah già, alle litigate. Nella Casa del Grande Fratello Vip mai come in questa edizione si registrano dei rapporti di coppia a dir poco travagliati. C’è chi ha parlato apertamente di ‘amore tossico‘ tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due sono stati protagonisti di discussioni e in più di un’occasione ci sono sono stati veri scontri fisici per cui il volto noto di Forum è stato accusato di essere violento.

Ma i pianti, le parole urlate e gli scontri non sono da meno neppure nell’altra coppia, quella composta da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Certo chiamarla coppia è una forzatura, visto che più volte il giovane ex UeD ha spiegato di non volere una relazione con la modella venezuelana. Poi, però, qualche giorno fa il bacio tra i due, anche se dato per gioco, ha risvegliato le speranze di chi vorrebbe vederli finalmente insieme, gli Oriele. Speranze che tuttavia sembrano destinate a scontrarsi contro una dura realtà.

Daniele sparla di Oriana che sente tutto: scoppia il caos

Nelle ultime ore nuovi concorrenti, tra cui l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro, Martina Nasoni, sono entrati nella Casa. Ma per il momento sono ancora le vecchie dinamiche a prevalere. E infatti è scoppiata un’altra furiosa lite quando Oriana Marzoli ha ascoltato Daniele che stava parlando di lei convinto che non potesse sentirlo. Dal Moro era però nella stanza accanto e la modella ha sentito tutto: “Può capitare che entri qui dentro e incontri più persone che ti piacciono, succede anche nella vita. Ma lei è andata prima da Antonino e quindi è quello che le piace di più. E mi sta anche bene, ma deve avere l’onestà intellettuale di dirmelo”.

“Quando le ho chiesto come mai voleva andare a dormire da Luca – ha proseguito Daniele Dal Moro – mi ha risposto che voleva solo sco**re. A me già lì mi erano già cadute le gambe”. Oriana Marzoli, quindi, ha sbroccato: “Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora che cosa si avvicina a fare? Dice di non fidarsi di me ma mi viene a cercare, ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co***ne non a casa tua!“.

Nella lite è intervenuto pure Antonino Spinalbese che ha dato supporto a Daniele, per tutta risposta Oriana gli ha mostrato il dito medio. Tutto è avvenuto in piena notte, poi i due si sono spostati in camera e la lite è proseguita: “Il fatto che tu voglia dipingere la nostra come una storia a me sta sul ca*** – ha detto Daniele – Io penso che fra me e te quello che voleva più l’altro ero io. Se ora le cose sono cambiate è per colpa tua. Mettiti nei miei panni e pensa quante volte dovrei piangere io per i pensieri che ho, ma siccome io non piango e mi inca*** allora passa il messaggio che sono una m***”. Oriana è crollata in lacrime: “Non piango per te, piango perché non ce la faccio più”. Insomma, ci risiamo…

