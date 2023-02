GF Vip, Oriana Marzoli sgancia la bomba su Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, precisamente nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio, c’è stata una furibonda lite tra Oriana e Daniele. Il gieffino si è sfogato sul comportamento della modella, ma quest’ultima, che era nella stanza accanto, ha sbroccato di brutto. “Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora che cosa si avvicina a fare? Dice di non fidarsi di me ma mi viene a cercare, ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello co***ne non a casa tua!”.

Nella discussione è intervenuto anche Antonino Spinalbese che ha preso le difese di Daniele Dal Moro, prendendo anche in giro Oriana Marzoli e facendole smorfie. L’ex di Belen Rodriguez ha provocato diverse volte la modella venezuelana e ha pure ricordato una confidenza tra Luca Onestini e Oriana di qualche settimana fa. Ma c’è un problema: la chiacchierata è avvenuta quando Antonino era fuori dalla Casa perché ricoverato in ospedale: ma allora come fa lui a saperlo?

Oriana Marzoli inchioda Antonino Spinalbese: bomba sul gieffino

È la stessa Oriana Marzoli a spiegare tutto. Sfogandosi con Sofia De Donà e Nicole Murgia la modella ha fatto una rivelazione su Antonino Spinalbese. Proprio mentre in tanti si stanno chiedendo come facesse quest’ultimo a sapere certe cose avvenute nella Casa quando era in ospedale.

Oriana Marzoli ha dichiarato: “Pensa di prendermi per idiota? Io mi ricordo di tutto, ho ricordi chiari sulle cose e ora parlo. Quindi come lui ha detto ed ha ammesso di avere il telefono… perché lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono! Perché adesso lo dico e non me ne frega niente del resto. E del telefono l’ha detto a tante persone di questa casa. Solo che sono tutti amici suoi, ma dopo parlano”.

“LO SAPPIAMO TUTTI CHE AVEVA IL TELEFONO ANTONINO E ORA NON ME NE FREGA UN CAZZO LO DICO”



La reina che sputtana tutti.

Iniziate a tremareeee🔥#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/Ni7VglcVBm — Saraa✨ (@Saramili16) February 7, 2023

Oriana censurata perché dice che Antonino aveva il telefono in ospedale e che non gliene frega niente a sto punto e lo dice chiaramente 🥶🥶 #oriele — Bebe (@belbabyy) February 7, 2023

oriana ha appena detto ciò che pensiamo tutti noi che antonino aveva il telefono quando stava all’ospedale e ha visto tutto e non poteva averlo. Regia censura tutto, chissà perché, forse è un loro protetto #gfvip #incorvassi #oriele #orianistas — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) February 7, 2023

Proprio mentre Oriana stava rivelando che Antonino aveva il telefono la regia ha censurato il suo discorso. In men che non si dica sui social è scoppiato il caso. In tanti disapprovano quanto avvenuto e molti parlano di privilegio ingiusto concesso ad Antonino: “Oriana ha appena detto ciò che pensiamo tutti noi che antonino aveva il telefono quando stava all’ospedale e ha visto tutto e non poteva averlo. Regia censura tutto, chissà perché, forse è un loro protetto”.

