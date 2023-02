Momenti di grandissima tensione al GF Vip 7 subito dopo la puntata in diretta. Protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che si sono scontrati per l’ennesima volta da quando partecipano al reality show di Alfonso Signorini. Non riescono proprio a trovare una tregua definitiva e ad infiammare l’ambiente è stata una decisione assunta dal programma, dato che è entrata una persona molto vicina a lui e che ha fatto imbestialire l’influencer venezuelana, in preda ad una forte gelosia.

L’appuntamento del GF Vip 7 del 6 febbraio è stato caratterizzato da episodi carichi di tensione, ma è stato soprattutto lo scontro post-puntata tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ad aver incendiato l’atmosfera. Sono volate parole grosse e lei ha anche reagito in maniera molto dura, con gesti che hanno lasciato senza parole. Difficile capire come possa evolvere la situazione nelle prossime ore, visto che la convivenza tra i due si sta rivelando molto più difficile del previsto giorno dopo giorno.

GF Vip 7, nuovo scontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Innanzitutto, mentre la notte era ormai calata sul GF Vip 7 e Signorini aveva salutato il pubblico, Oriana Marzoli ha iniziato ad attaccare pesantemente Daniele Dal Moro: “Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora che cosa si avvicina a fare? Dice di non fidarsi di me, ma mi viene a cercare. Ma cosa mi cerca? Si lamenta delle telecamere che ci inquadrano quando stiamo insieme, ma sei al Grande Fratello cog***, non a casa tua“. Ma la reazione dell’ex Uomini e Donne non è stata affatto dolce.

A quel punto Daniele ha perso la pazienza con Oriana: “Il fatto che tu voglia dipingere la nostra come una storia a me sta sul ca***. Penso che tra me e te quello che voleva più l’altro ero io, se ora le cose sono cambiate è per colpa tua. Mettiti nei miei panni e pensa quante volte dovrei piangere per i pensieri che ho, ma siccome non piango e mi inca*** allora passa il messaggio che sono una me***”. E lei ha anche avuto delle reazioni sopra le righe, infatti ha cominciato a sbattere mani e piedi contro il muro e l’armadio. Ad innescare la rabbia è stato soprattutto l’ingresso nella casa dell’ex di Dal Moro, Martina Nasoni.

Oriana: “Vaffanculo lui, tutti i suoi pensieri, tutti i suoi dubbi e tutto”



Lei ha anche ammesso: “Io prima non provavo niente per te, ora sì”. Ma Daniele non ci ha creduto. Inoltre, la gieffina ha aggiunto: “Vaff*** lui, tutti i suoi pensieri e tutti i suoi dubbi”. Una situazione davvero difficile per i due, che non riescono proprio a ritrovare la tranquillità.