GF Vip 7, rumore sospetto: cellulare nella Casa? Scoppia il caso. Non si è ancora spento l’eco della polemica innescata da Oriana Marzoli che ha rivelato durante una chiacchierata con altri gieffini che Antonino Spinalbese aveva un cellulare durante il suo ricovero in ospedale. In quel modo si spiega come facesse a sapere di certe dinamiche avvenute in sua assenza. Ed ecco che si verifica un altro episodio che fa gridare allo scandalo: e c’entra sempre un cellulare.

Daniele Dal Moro, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Sofia De Donà, Nikita Pelizon e altri si stanno godendo alcuni momenti di relax nel van. Improvvisamente si sente un rumore, una vibrazione. E già, sembra proprio un cellulare che vibra. Le reazioni dei vipponi sono tutte da gustare. Tutti sanno che è vietato, vietatissimo avere un cellulare nella Casa più spiata d’Italia: chi sarà quel pazzo che se lo è portato dietro? Possibile che nessuno abbia controllato?

Scatta la caccia al cellulare, poi si scopre tutto

Non appena sentita quella vibrazione ripetuta Daniele Dal Moro, piuttosto sorpreso, ha esclamato: “Non è vero ragazzi, questo qua è il rumore della vibrazione di un telefono silenzioso! No, vi prego, sto male…”. Subito gli altri coinquilini hanno reagito in coro: “Esatto! Trovatelo!”. Ed è partita la caccia al fantomatico cellulare. Cerca di qui, cerca di là, alla fine i gieffini hanno svelato l’arcano. Una roba che nessuno poteva immaginare…

Dopo aver sentito quel rumore i vipponi si sono messi a cercare il cellulare nel van: “Ma è sopra il tetto, raga! È la telecamera?” azzarda qualcuno. “No, è questo” dice Edoardo Tavassi che fruga nell’abitacolo, per poi correggersi: “No…”. La situazione diventa surreale: “Non è che esplode tutto qua?” fa Tavassi provocando la reazione divertita di Daniele: “Ma che esplode che non c’è nulla”. Poco dopo si scopre tutto.

Mentre i vipponi cercavano un celluare, in realtà a vibrare era un’altro strumento. In quel momento, infatti, Edoardo Donnamaria era appoggiato al van con un rasoio elettrico. Scherzo perfettamente riuscito che ha creato per alcuni minuti il panico tra i gieffini. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Non questa volta però.

