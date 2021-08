Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, dietro le quinte bomba al GF Vip: una soffiata senza precedenti

Si avvicina a grandi passi l’inizio del Grande Fratello Vip. Si parte il 13 settembre e alla guida del reality c’è Alfonso Signorini. Per lui si tratta di una conferma dopo il successo della passata edizione, quella durata sei mesi e vinta dall’influencer milanese Tommaso Zorzi. Con lui in studio non ci saranno Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti. Al loro posto due donne molto conosciute e dal carattere forte.

Si tratta di Adriana Volpe, che al Grande Fratello Vip ha partecipato come concorrente, e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Anche se il reality non è ancora iniziato tra le due già si respira aria pesante. Giuseppe Candela, nella sua rubrica Lume di Candela su Dagospia (temutissima dai vip), ricorda come “le punzecchiature sui social” tra la moglie di Paolo Bonolis e la showgirl, ex conduttrice de I fatti vostri, non siano sfuggite a molti.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe “non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. Quindi la bombetta di gossip: “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di Chi a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”.





Non bastasse la spifferata di Giuseppe Candela, arriva anche quella di Davide Maggio, il quale racconta di un servizio fotografico al vetriolo per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni. Volpe e Bruganelli si sarebbero lanciate più di qualche occhiataccia sul set, rendendo l’aria irrespirabile. Sul suo sito Maggio scrive: “Dopo le battutine sui social, la frattura tra le “grandi sorellastre” si è acuita durante i primi servizi fotografici. In ultimo, la copertina di Sorrisi con il conduttore Alfonso Signorini: c’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega”.

Insomma il Grande Fratello Vip non è neanche iniziato e già promette scintille. Per quanto riguarda i concorrenti si va componendo il cast. Confermate le presenze di Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro, negli ultimi giorni è arrivata quella di Raffaella Fico. La sua presenza è stata annunciata sui social del reality con un post criptico. Una immagine che raffigura la silhouette di una donna accompagnata da una scritta: “Il contenuto resterà on line solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”. 13 non è un numero a caso: riguarda gli anni passati da quando Raffaella Fico era uno dei concorrenti dell’ottava edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi.