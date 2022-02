“Lo hanno fatto insieme in bagno”. GF Vip, Lulù e Miriana beccate dalla regia. E ora rischiano

Colpo di scena al ‘GF Vip’. Le concorrenti Miriana Trevisan e Lulù Selassié rischiano seriamente di dover incorrere in provvedimenti disciplinari. Nel video che è stato diffuso da alcuni utenti sui social, le due si sarebbero rese protagoniste di un gesto che non è consentito dal regolamento del reality show. Dalle immagini sembrerebbe che non ci siano dubbi sul loro comportamento, anche se ovviamente bisognerà attendere la puntata in diretta di giovedì 24 febbraio per avere ulteriori notizie.

Intanto, nel corso dell’ultima puntata, Miriana Trevisan ha avuto un grosso diverbio con Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha detto: “Tu devi stare zitta, tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, lei fa solo la santa. Consolatevi tu e Manila, queste fanno le santarelline ma sono due persone assolutamente false”. Ma la showgirl ha rincarato la dose, accusandola di essere una vipera e una donna razzista, alla luce di alcune affermazioni che ha fatto qualche settimana fa nella Casa.

Dunque, Miriana Trevisan e Lulù Selassié si sarebbero rese autrici di un atteggiamento inadeguato e ora rischiano grosso. Si è potuto assistere a tutta la scena e il pubblico da casa è convinto di questo ‘illecito’. Ovviamente c’è chi chiede che siano assunte delle decisioni severe nei loro confronti e chi ha utilizzato dell’ironia. Infatti, alcuni pensano che possano soprassedere per evitare di penalizzare qualcuno a poche settimane dalla finale. Ma vediamo cosa è successo nelle scorse ore.





Le gieffine Lulù e Miriana Trevisan sarebbero quindi entrate all’interno del bagno del ‘GF Vip’ in due, cosa che non è permessa, e in più non avrebbero indossato i microfoni. Quindi, non è stato possibile ascoltare cosa si siano potute dire durante quella conversazione. Presumibilmente gli autori si saranno arrabbiati non poco per questo atteggiamento delle donne. L’utente che ha postato il video si è innervosito non poco: “Da adesso si può entrare in coppia in bagno senza microfono?”, si è chiesto con ironia.

Da adesso si può entrare in bagno in coppia senza microfono? #gfvip pic.twitter.com/0lnjW3wgWG February 22, 2022

E altri internauti su Twitter hanno aggiunto: “Ormai ognuno fa il caz*** che gli pare”, “Non so più cosa dire”, “Ormai concedono di fare tutto”, “Ma possono fare tutto ora?”. Però bisognerà aspettare il prossimo appuntamento serale e non è da escludere che sia Miriana che Lulù possano subire una reprimenda da parte del conduttore Alfonso Signorini, alla luce di questo gesto.