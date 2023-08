Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di uno dei personaggi più iconici e famosi degli ultimi anni. Lei è un’attrice che negli anni ’90 era diventata popolarissima per alcune pellicole ‘dirompenti’ dal contenuto erotico. Potrebbe sembrare un’eccezione che conferma la regola che vuole un nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi nel reality più discusso di Mediaset. In realtà tutto trova un senso logico, come vi sveleremo.

Intanto tra gli ultimi rumors è spuntato fuori il nome della chef Rosy Chin che va ad aggiungersi a Rosanna Fratello, Benedicta e Brigitta Boccoli, Sabrina Lui, Corrado Tedeschi, Alex Schwazer e Giampiero Mughini. Sono concorrenti dati praticamente per certi, anche se naturalmente bisognerà attendere fino all’11 settembre per avere la conferma (stesso discorso per i vari Ninetto Davoli e Justine Mattera, ndr). Intanto sale l’hype e il nome che stiamo per fare rende bene l’idea di quanto vogliano puntare ‘in alto’ i vertici del Biscione…

Claudia Koll al Grande Fratello Vip 8: cosa c’è di vero

L’esperta di gossip e tv Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione esplosiva: al Grande Fratello Vip entra l’affascinante Claudia Koll. L’attrice, oggi 58enne, è stata per molti anni un sex symbol grazie al fim “Così fan tutte” di Tinto Brass. Pellicola che è diventata cult per gli amanti del genere erotico e non solo. Poi la partecipazione a programmi come Mai Dire Gol o a Sanremo nel ’95 al fianco di Pippo Baudo e Anna Falchi. Successivamente, però, Claudia ha iniziato un percorso di conversione alla fede religiosa. Un cammino di avvicinamento a Gesù che lei stessa più volte ha raccontato.

Nel corso di un’intervista Claudia Koll aveva spiegato: “Mi trovavo in una situazione difficile, in cui né il denaro ne il potere né nessuno mi poteva aiutare in alcun modo. Ero impotente di fronte al maligno, che si è manifestato attraverso la pratica di meditazione orientale, che mi avevano insegnato a fare nell’ambiente dello spettacolo”. Per Alfonso Signorini sarebbe davvero un colpaccio poter avere nel reality una persona protagonista di una svolta del genere.

A proposito di questa voce Deianira scrive: “Papabile concorrente al GF è Claudia Koll. La sua storia ci incuriosirebbe molto. Dal ruolo di protagonista in “Così fan tutte” e il cliché della femme fatale, alla conversione religiosa e l’impegno nell’apostolato dell’attrice romana”. E a voi, piacerebbe vedere l’attrice dentro la Casa del GF Vip? Val la pena ricordare che nelle ultime settimane sono stati fatti anche i nomi dell’ex suor Cristina, per certi versi protagonista di un percorso inverso dalla fede al mondo dello spettacolo e di frate Alfredo che ha chiesto ad Alfonso Signorini di poter partecipare al reality di Canale 5.

