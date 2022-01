Sarà una puntata molto interessante quella del ‘GF Vip’ del 14 gennaio. E in queste ore Alfonso Signorini ha fatto un annuncio molto importante su uno dei concorrenti del programma, Gianmaria Antinolfi. Non ha vissuto ore facili il vippone, che è scoppiato anche a piangere per una situazione delicata e triste. Ovviamente se ne parlerà parecchio, ma il gieffino avrà di fronte a sé anche un momento sicuramente attesissimo. E il pubblico non vede l’ora di attendere questo avvenimento particolare.

A proposito di Gianmaria Antinolfi, come testimoniato da un video finito sui social, l’ex di Belen Rodriguez aveva mangiato un boccone di cibo bollent che gli è finito di traverso. Dopo aver sorseggiato un po’ di acqua e aver tossito l’allarme è rientrato. “Si è ustionato”, ha detto allarmata Manila, mentre Sophie: “Ma respiri? Gian sputa”. Miriana gli ha consigliato di bere dell’acqua. Fortunatamente non si è trattato di nulla di serio. Però il suo momento nella Casa è forse il più difficile in assoluto.

Ne ha parlato poco fa Alfonso Signorini, che oltre a soffermarsi su Gianmaria Antinolfi, ha anche toccato un altro tema molto scottante, quello riguardante Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano: “Si tratta di un rapporto complicatissimo, un giorno si prendono e l’altro si lasciano. Vorrebbero maggiori attenzioni e poi c’è il terzo incomodo rappresentato da Jessica”. E poi anche una gag divertente: “Stavo guardando la doccia di Alessandro Basciano, proprio adesso dovevamo iniziare la diretta?”.





Ma nella Casa più spiata d’Italia osserveremo anche un incontro molto interessante per Gianmaria Antinolfi, che dovrà essere tirato su di morale dopo aver ricevuto brutte notizie da Federica Calemme. Signorini ha infatti rivelato nelle sue consuete anticipazioni: “Ha pianto disperato quando è stato liquidato da Federica. Stasera arriverà sua madre per dargli una pacca sulla spalla”. Vedremo dunque questo faccia a faccia parecchio intimo con la mamma, che dovrà incoraggiarlo ad andare avanti.

Tempo di rivelazioni invece per Soleil Sorge: “L’influencer ha ammesso che non rifiuterebbe l’idea di un rapporto a tre, magari con Delia e il marito. “Tu ce la faresti a stare in una troppia?”, chiede senza mezzi termine Sophie Codegoni La “troppia” è un rapporto a tre con un uomo e un’altra donna. La risposta di Soleil Sorge arriva subito anche con una precisazione: “Se mi piace anche la donna sì”.