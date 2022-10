GF Vip, Antonino Spinalbese contro Charlie Gnocchi. È ancora scontro dentro la Casa. La tensione è costantemente salita negli ultimi giorni. Spesso al centro delle discussioni c’è finito Charlie Gnocchi, accusato per il suo atteggiamento e la tendenza a fare ‘il capo’ della situazione. Prima la discussione con Luca Salatino che ha perso le staffe in più di un’occasione fino a scoppiare: “Hai rotto er ca.. ao” gli ha gridato dopo uno scontro su cosa preparare per pranzo.

Ma ultimamente Charlie Gnocchi si è scontrato anche con un altro inquilino, ovvero Antonino Spinalbese. Una lite davvero forte che ha coinvolto anche altri gieffini rendendo l’atmosfera pesante nella Casa. “Sei un manipolatore – ha detto il giovane all’ex inviato di Striscia – sai come prendere le persone”. Il 27enne si è lamentato della nomination subita da Charlie durante la puntata e si è dunque infuriato per quel gesto. Anche Pamela Prati ha dato ragione ad Antonino, ma Gnocchi ha ribadito: “Lui non è stato galante con Nikita”.

Antonino contro Charlie, nuova discussione e parole pesanti

Charlie Gnocchi ha detto ad Antonino Spinalbese: “Ti vedo più forte di me, hai resistito a molte cose. Hai resistito a Giaele, posso dirti che ti vedo molto forte?”. L’hair stylist ha ribattuto che pensava che tra loro ci fosse un’amicizia: “Cercherò di metterti in difficoltà in diretta allora”. “Ma magari – la risposta del comico – se tu dici nel gioco ‘adesso il mio obiettivo è smascherarti’, va bene”. Poco dopo il discorso ha coinvolto anche Luca Salatino.

“Già il fatto che tu fai il portavoce di Luca – ha attaccato Charlie Gnocchi – e Luca fa il tuo portavoce già è un errore. La cosa più terribile che ho visto ultimamente è Luca che mi sta addosso ogni mezz’ora. Luca è tre giorni che mi dice ‘infame’. Io mi sveglio con uno che mi dice così”. Antonino, però, non ci sta e afferma di non essere responsabile di quello che dice l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Perché Luca ci tiene a me – le parole di Antonino Spinalbese – è una di quelle persone che fa parte del gioco, ma fa parte della mia vita fuori. Sai cosa ho pensato? Che chi è più ragazzino in questa casa, come me, ci tiene molto ad avere amicizie. Io ci tengo molto ad avere amicizie e vorrei portarmele fuori. Altre persone che hanno una vita già spesa, in questo caso parlo di Charlie che ha vissuto molto più di me e ha già una sua vita e una sua famiglia, non è fondamentale, capisci?”.

