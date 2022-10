Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, urla e insulti fuori dal GF Vip. Ormai da un po’ di tempo a questa parte la liaison tra l’hair stylist e la modella è diventato uno degli argomenti di maggior interesse all’interno della Casa. Prima l’ex compagno di Belen si era avvicinato molto a Ginevra Lamborghini, ma poi la sorella di Elettra è uscita, squalificata per il caso su Marco Bellavia, e non ci sono stati più sviluppi. Adesso pare sia nato qualcosa tra Antonino e Giaele.

Soprattutto quest’ultima appare parecchio attratta da Antonino Spinalbese. Giaele De Donà si è sbilanciata in diverse occasioni, salvo poi minimizzare in puntata. Ma cosa prova il gieffino nei suoi confronti? Beh, qui la faccenda si complica. Nei giorni scorsi Antonino ha spiegato agli altri che sta tanto tempo con Giaele semplicemente perché lei non ha legato con nessun altro nella Casa. Non esattamente una dichiarazione d’amore…

Urla e insulti fuori dalla Casa per Antonino Spinalbese

Nelle ultime ore alcuni spettatori hanno lanciato un messaggio ad Antonino Spinalbese. Si sono infatti sentite delle urla provenire da fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Forse sono stati fan della coppia Ginevra-Antonino, i Gintonic, che hanno gridato: “Anto ti preghiamo, fermati. Stai facendo una brutta figura, una figura di m**da”. Subito dopo la regia ha messo della musica per coprire tutto, ma Antonino aveva già ascoltato tutto.

Chissà se Antonino Spinalbese cambierà ora atteggiamento nei confronti di Giaele De Donà. Qualcuno sospetta infatti che il suo sia soltanto un gioco, ma intanto sta illudendo la fashion blogger. Intanto quest’ultima ha fatto sapere che non accetta più questa situazione: “Mi piace Anto, ma non ci sto a passare per zecca o una che non lo molla mai. Lui deve prendersi le sue responsabilità. Perché è il primo a cercarmi e poi in puntata fa finta di nulla. Così io passo per la disperata che gli va dietro. Deve essere sincero e dire tutto”.

Comunque la tipa che oggi ha urlato ad Antonino " fermati che stai facendo una figura di 💩 " , ci ha proprio azzeccato questo è andato di zucca e no non è quella di halloween. #GFvip pic.twitter.com/4Dj8bALXQj — 𝑀𝑒𝑙𝑦 🎃 (@melissa_pitari) October 29, 2022

Antonino ha ascoltato le urla contro Giaele #gfvip — Lunam (@Lunacmuy) October 29, 2022

Come sapete bene Giaele De Donà è sposata, ma il suo è un rapporto ‘libero’: “Mio marito? Alfonso ha detto che è a New York a divertirsi con belle ragazze. Sì ha anche aggiunto che ha delle foto in esclusiva. Dico quando le farà uscire, che io devo vederle. Sto tutti i giorni a pensare a ste foto. Se vedo giochi ok, ma se vedo il bacio io scatto. Perché io ho fatto la scema con Antonino, ma non l’ho mai baciato… Noi abbiamo un amore libero, ma il bacio e il trasporto sono un altra cosa. Se vedete io qui dentro non ho mai baciato nessuno. Quindi mi auguro per lui che in queste immagini non ci siano baci. Spero che Alfonso Signorini me le faccia vedere la prossima puntata”.

