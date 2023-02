“Lei a letto con tutti…”. GF Vip, la frase choc di Antonella Fiordelisi. Nella casa cala il gelo totale

GF Vip, Antonella Fiordelisi choc su Sofia Giaele De Donà. Sono ore non facili per la spadaccina campana che è stata presa di mira da qualcuno che all’esterno della Casa ha urlato con un megafono: “Sparta ti amiamo, Antonella sei una vipera, Murgia ti amiamo”. Parole che hanno provocato subito la reazione di Antonella che, indovinate un po’? Se l’è presa con Edoardo parlando di Micol Incorvaia, sua ex e da sempre tasto dolente nella coppia.

“Il problema tuo è che per me Micol è un’amica? – gli ha risposto Edoardo Donnamaria – Non c’era Micol quando urlavano. Io non so che dirti… se tu hai dei problemi con lei non vuol dire che debba averceli pure io“. Tra i due alla fine non c’è stato un punto d’incontro e per l’ennesima volta la discussione ha scosso il loro rapporto. Ora Antonella Fiordelisi è finita nuovamente al centro delle polemiche per le parole che riservato a Sofia Giaele De Donà.

Leggi anche: “Sentite, parlano di Antonella”. GF Vip 7, da fuori le urla choc contro Fiordelisi





Antonella Fiordelisi, parole di fuoco contro Sofia Giaele De Donà

Prima se l’è presa con Micol Incorvaia, poi Antonella Fiordelisi ha attaccato pesantemente Sofia Giaele De Donà per il suo ‘rapporto libero’ con il marito. Edoardo Tavassi ha cercato di far ragionare la coinquilina: “Ma che ca*** ne sai del loro rapporto fuori? Dici minchi*** personali, vai sul personale senza avere dati alla mano”.

Ma la fidanzata di Edoardo Donnamaria non ha voluto sentire ragioni e ha continuato: “Lei sta con lui… se fosse stato povero ci sarebbe stata lo stesso? Devo fare la falsa come voi. A voi conviene dire le cose e attaccare le persone in base a chi avete di fronte, se sono quelli del tuo gruppo: Ah è sposata e vuole andare con tutti quanti a letto, è una cosa normale, questo è lo specchio della società”.

antonella su giaele: “è sposata e vuole andare con tutti quanti a letto è una cosa normale questo è lo specchio della società”

LO SCHIFO CHE MI FA QUESTA PERSONA#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/b54HCZgjGN — commendador (@c0mmendad0r) February 21, 2023

L’attacco di Antonella Fiordelisi contro Sofia Giaele De Donà è arrivato come un fulmine a ciel sereno nella Casa. La spadaccina ha anche aggiunto: “Una che piange per amore, perché sta male per due persone che si amano, è una falsa e vuole fare la vittima. Questo è lo specchio della società per me”. Siete d’accordo con lei, o forse stavolta ha esagerato?

Donnamaria, choc totale su Antonella: al GF Vip la confessione a Daniele e Tavassi