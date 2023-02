Bufera su Donnamaria per le frasi choc sulla fidanzata Antonella Fiordelisi. I due hanno abituato i telespettatori del GF Vip 7 a un continuo tira e molla fatto di accese liti, allontanamenti, lacrime e ripicche. Uno dei motivi scatenanti dei problemi della coppia è l’amicizia che lega Donnamaria alla fazione che mal sopporta l’ex schermitrice.

I sentimenti sono ricambiati dalla Fiordelisi, che non ha mai nascosto il fastidio verso Oriana, Edoardo Tavassi, Giaele e Micol Incorvaia, ex flirt del fidanzato Edoardo Donnamaria. Più volte Antonella ha chiesto al compagno di allontanarsi da loro, ma il volto di Forum non ha mai accettato la sua richiesta. E in queste ore una nuova bufera si è abbattuta su Donnamaria. Dopo la puntata in diretta andata in onda lunedì 20 febbraio, il volto di Forum si è lasciato andare a esternazioni molto pesanti con Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro. I tre si sono riuniti in giardino e hanno parlato del comportamento di Antonella Fiordelisi con Antonino Spinalbese.

Daniele ha parlato anche di Oriana, con la quale ha un flirt, e ha confessato che fuori dalla casa alcuni comportamenti della vippona non li avrebbe mai accettati. “Io la so tutta la storia tra te ed Antonella, magari però all’inizio, è vero che i comportamenti non erano così però era all’inizio, siamo al Grande Fratello, chissà cosa aveva in testa… si possono dare mille giustificazioni”, ha detto Dal Moro. A quel punto le parole che hanno scatenato la bufera su Donnamaria.

“Ma te lo dico io che aveva in testa: voleva fare casino! Voleva uscire nelle puntate e voleva fare le famose dinamiche, questo voleva fare! E in più voleva avere la sicurezza perché lei ha questa necessità di piacere a tutti e voleva avere la consapevolezza che se avesse voluto pure Antonino ci sarebbe stata. Ed io non posso accettare che una persona…”, ha spiegato Donnamaria, prontamente interrotto da Daniele Dal Moro che ha eticchetato la Fiordelisi come ‘profumiera‘.

Bravo continua a parlare male di lei con i suoi nemici..Questo è proprio il comportamento di un’uomo innamorato!#donnalisi #gfvip pic.twitter.com/TfepV4KNDo — Anto (@Anto71458221) February 21, 2023

A quel punto Edoardo Donnamaria ha annuito accendendo una bufera sui social. “Si si, solo che stava con me tutte le sere e lei, a voglia a dire che non stava con me, e lei mi diceva tutte le cose sotto le coperte”, ha detto il volto di Forum dando praticamente della poco di buono alla fidanzata.

“Peggio della giornata dove ci ballava insieme, ci faceva la str*nza insieme, è la clip che ho visto in cucina. Quella roba là non riesco proprio a digerire. Quella in cui gli diceva ‘peccato che te la sei giocata male con me perché chissà cosa sarebbe potuto succedere’…”, la conclusione del discorso di Donnamaria. Ovviamente sui social è scoppiata una bufera e tantissimi utenti si sono scagliati contro il concorrente del GF Vip 7.