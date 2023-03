GF Vip 7, roba pazzesca sotto gli occhi di tutti. Il fidanzato dell’ex schermitrice è stato squalificato dal GF Vip 7 e ovviamente a sentirne la mancanza è proprio la Fiordelisi. Nelle ultime ore a fare il giro del web, una confessione hot della gieffina sul fidanzato: ecco cosa ha fatto Antonella nella notte.

Antonella Fiordelisi a letto con i boxer di Edoardo Donnamaria. Ebbene si, avete capito bene, la gieffina non ha resistito e lo ha fatto davvero. Lo avrebbe confessato agli inquilini dopo la notte trascorsa a letto con i boxer del fidanzato. Parlando con Edoardo Tavassi e Luca Onestini ha confessato tutto, sventolando al vento gli slip di Donnamaria. A quel punto Tavassi non si è trattenuto e ha detto la sua.

Antonella Fiordelisi a letto con i boxer di Edoardo Donnamaria: la reazione di Edoardo Tavassi

“Sanno di merluzzo“. Ovviamente il momento è diventato virale e sui social tanti i commenti a tal proposito: “Antonella è troppo cringe, potrebbe prendere ossigeno da una sua maglia, camicia, invece no dai boxer…”, ossserva qualcuno. E sempre a proposito della coppia Donnamaria-Fiordelisi, di recente la gieffina avrebbe suggerito al fidanzato di iniziare a pensare anche alla loro convivenza. Antonella da dentro il GF Vip 7 ha dato alcune direttive molto precise a riguardo.

“Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui dentro sia nata una storia così, è una delle cose più vere e belle che io abbia mai provato”, sono state le parole di Antonella dopo aver ricevuto la sorpresa di Edoardo che armato di megafono ha ben pensato di recarsi fuori dalla casa per urlare alla fidanzata una vera e propria dichiarazione d’amore.

“Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi“, ha urlato Edoardo Donnamaria attraverso un megafono. Un messaggio che Antonella Fiordelisi ha sentito e che le ha provocato un pianto di gioia. Insomma, i presupposti affinchè la relazione d’amore continui anche fuori dalla casa del GF Vip non sembrano mancare. Ma a tutto questo potrà rispondere solo il tempo.