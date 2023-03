Micol Incorvaia, è successo dopo l’eliminazione dei vipponi. Purtroppo non tutti possono proseguire nel gioco: i concorrenti del GF Vip 7 lo sanno bene che solo uno di loro riuscirà a conquistare il titolo di vincitrice vincitore ufficiale del reality show di Alfonso Signorini. A un passo dall’ultimo appuntamento decisivo, Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno abbandonato la casa più spiata d’Italia.

Micol Incorvaia dopo l’eliminazione di Luca Onestini e Andrea Maestrelli. Duro ma inevitabile: all’appuntamento fisso con le eliminazioni non si può sfuggire. Gli spartani sognavano di poter arrivare in finale uniti e compatti, ma purtroppi le votazioni hanno rovinato i loro ‘piani’ ed è così che all’eliminazione dei due vipponi ha fatto seguito una spiccata delusione generale.

Leggi anche: “Che cafonata, da vergognarsi”. GF Vip 7, Micol sotto le telecamere. I fan: “Votiamo Nikita”





Micol Incorvaia dopo l’eliminazione di Luca Onestini e Andrea Maestrelli dal GF Vip 7: cosa ha detto a Nikita Pelizon

In particola modo Micol Incorvaia non ha saputo nascondere la sua profonda tristezza e ne ha parlato con Nikita Pelizon in tutta sincerità: “Il vento mi ha riportato la palla e in questo momento stavo pensando proprio ai ragazzi”, ha voluto accentuare Micol dopo le eliminazioni dei cari compagni di avventura. “Sono allibita!” ha aggiunto la sorella di Clizia. Stesso stato d’animo condiviso anche per Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

E a proposito di Micol, sempre di recente la gieffina si sarebbe lasciata andare ad alcune affermazioni proprio su Nikita, che negli ultimi tempi è apaprsa particolarmente isolata dal gruppo. A farlo notare anche i fan della gieffina. Infatti sembra che al pubblico non sia per nulla piaciuta la freddezza con la quale Nikita è stata trattata dopo l’annuncio di essere la quinta finalista del reality: “Nikita nonostante tutto si è congratulata sempre con tutti per la finale e ha applaudito per tutti. Loro nemmeno un semplice “complimenti” e inoltre durante la sua sorpresa si sono alzati andandosene a farsi i fatti loro, solo Giaele era seduta”.

E dopo le polemiche, anche le parole di Micol che avrebbero fatto intendere che sappia alcune cose su Nikita Pelizon ai più sconosciute: “Vi dico la verità, io sono una signora e tante cose di diverse persone non le dico. Sono cose che io so, ma non uso niente contro nessuno. Non lo farei mai, noi siamo diverse”. Scoppia il mistero tra i fan: a cosa si riferisce la fidanzata di Edoardo Tavassi?