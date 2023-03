GF Vip, Micol Incorvaia durissima con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e i Donnalisi. Per mesi sono stati una delle maggiori ‘attrazioni’ della Casa. La loro passione, a volte sfrenata, e le loro liti furibonde, con picchi da bollino rosso, nel bene e nel male hanno catalizzato l’attenzione del pubblico. Tanto da creare una community, quella dei Donnalisi, che rispondendo all’appello della mamma di Antonella hanno contribuito alla sua uscita nonostante fosse una delle favorite per la vittoria finale.

Proprio nelle ultime ore i fan di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno inviato sopra la Casa un aereo con un messaggio per i vipponi rimasti ancora in gioco: “Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi“, questa la scritta nello striscione. I concorrenti hanno letto e risposto ironicamente: “Ma veramente avete pagato per questo?“ ha detto Oriana. Edoardo Tavassi, invece, ha sbottato: “Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro, viva Sparta”. Ora è Micol Incorvaia a dire la sua.

Micol Incorvaia si sfoga contro il messaggio dei Donnalisi

Tra i vipponi rimasti in Casa sicuramente Micol Incorvaia è un’altra di quelle che non ha particolarmente legato con Antonella Fiordelisi. “Secondo lei – uno degli ultimi attacchi alla compagna di Edoardo Donnamaria – andiamo tutti a parlare di lei, però, le sfugge che ogni volta era l’unica che andava in confessionale senza manco essere stata chiamata. Finisce una cosa, subito si alza e va in confessionale”. Ora invece Micol ha parlato del messaggio aereo inviato dai Donnalisi.

Curiosamente la scritta del messaggio aereo era al contrario, tanto che i vipponi hanno faticato a decifrarla. Micol Incorvaia, parlando con Milena Miconi e Nikita Pelizon, è arrivata a dire: “Penso che l’avranno fatto apposta, anche perché l’aereo è arrivato dopo un bel po’ rispetto ai nostri, con sta cosa al contrario e ribaltata. Ha fatto un giro e se ne è andato. L’hanno messo al contrario perché si vergognavano pure loro di mostrare sta cafonata“.

Micol sull’aereo dei #donnalisi, lo striscione: “l’hanno messo al contrario perché si vergognano pure loro di mostrare questa caffonata”! E voi volete fare vincere questi rosiconi? Ragazzi, votiamo #Nikita portiamola in finale e facciamola vincere! #nikiters #Fiordelisi #gfvip pic.twitter.com/xn0F71ZqAR — Patricia (@Patri27102022) March 23, 2023

Fino ad ora Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia si sono conquistate l’accesso alla finalissima potendo così mantenere alte le loro speranze di successo. Con la recente uscita Micol si è attirata le ire dei Donnalisi e questo, secondo gli esperti di dinamiche social, potrebbe essere un boomerang per lei. Per la vittoria finale, infatti, è importante avere l’apporto delle varie community e non c’è dubbio che quella dei Donnalisi conti parecchi affiliati. Quanto peseranno le sue parole lo scopriremo presto.

