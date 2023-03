“Stiamo morendo”. Così Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno commentato quanto accaduto nella casa del GF Vip 7 nelle scorse ore. Ormai manca pochissimo alla conclusione della più lunga edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e i concorrenti rimasti in casa sono pochissimi.

Per il momento le finaliste sono tre, tutte donne e amiche: l’influencer di origine venezuelana Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. E ancora Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Alberto De Pisis, Luca Onestini, Andrea Maestrelli, rientrato nella casa dopo aver trovato il biglietto di ritorno nel bussolotto, e Milena Miconi. Questi ultimi due sono i meno quotati alla vittoria dalla Snai, mentre la prima è Oriana Marzoli.

Leggi anche: “Non è possibile che lo abbiano fatto”. GF Vip 7, clamoroso messaggio aereo: vipponi increduli





Tra le favorite alla vittoria del GF Vip 7 c’era anche Antonella Fiordelisi, eliminata durante l’ultima puntata in diretta del reality show. Un risultato sconcertante, visto che la vippona era appunto tra le favorite alla vittoria del reality show. L’ex schermitrice è uscita dopo l’appello lanciato dalla madre alla fandom che in questo periodo ha sostenuto la concorrente.

Fuori dalla casa del GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha potuto incontrare di nuovo Edoardo Donnamaria, squalificato dal reality dieci giorni prima l’uscita di scena dalla concorrente e nella casa ormai sono rimasti quasi tutti quelli della fazione opposta a quella della ex schermitrice. Nelle scorse ore i Donnalisi hanno deciso di inviare un aereo contro i concorrenti rimasti lasciando tutti senza parole.

“Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi“, il messaggio volato sulla casa del GF Vip 7 dai Donnalisi. I concorrenti hanno letto e risposto ironicamente: “Ma veramente avete pagato per questo?“ ha detto Oriana. Mentre Tavassi ha esclamato: “Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro, viva Sparta”. ovviamente Antonella Fiordelisi non ha perso occasione per commentare e sui social, postando la foto dello striscione, ha scritto: “Stiamo morendo”.