Clamoroso episodio al GF Vip 7 con un messaggio aereo contro i vipponi che sta facendo discutere e non poco. I concorrenti, una volta capito che si trattava di una scritta tutt’altro che amichevole nei loro confronti, hanno prontamente reagito a quell’attacco improvviso dal cielo. A pochi giorni dalla semifinale del programma, si è assistito ad uno degli avvenimenti più incredibili degli ultimi tempi, infatti è stato pagato questo striscione per contestare e non per supportare qualcuno.

Un vero e proprio colpo di scena quello che si è verificato al GF Vip 7. Questo messaggio aereo indirizzato ai vipponi ha rubato la scena oscurando un po’ quelli più positivi, inviati ad Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Tornando al velivolo in questione, Oriana Marzoli ha protestato vivacemente contro coloro che hanno scritto tutto quello. E anche il pubblico da casa è rimasto sorpreso dall’accaduto e ora non sappiamo cosa si dirà nella prossima puntata in diretta, prevista lunedì 27 marzo.

GF Vip 7, messaggio aereo contro i vipponi: cosa c’era scritto

Subito si è capito che ciò che stava succedendo sopra la casa più spiata d’Italia era opera dei Donnalisi. I protagonisti del GF Vip 7 hanno letto questo messaggio aereo non positivo, coi vipponi che hanno replicato con frasi inequivocabili. Oriana ad esempio ha detto: “Ma veramente avete pagato per questo?“. Mentre Tavassi ha esclamato: “Ma è contro di noi? Almeno noi siamo qua dentro, viva Sparta”. A polemizzare, ma in maniera scherzosa, è stato anche l’altro compagno di avventura Andrea Maestrelli.

Maestrelli ha quindi commentato davanti agli altri coinquilini: “Il pilota ieri sera mi sa che ha fatto serata”. Infatti, lo striscione era al contrario e non si leggeva perfettamente. Nonostante questo, hanno capito che si trattasse di una critica e alla fine chi era in giardino ha gridato la parola ‘vamos’. Il messaggio aereo recitava precisamente: “Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi“. Quindi, sono stati inneggiati Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a discapito di coloro che si stanno giocando la vittoria del reality.

nooooooo sto morendo, non giuliano sabotando l'aereo donnaliso contro la casa#gfvip pic.twitter.com/PfSVtrR0cc — Paola. (@Iperborea_) March 23, 2023

Queste alcune reazioni dalla rete: “Ridicoli al contrario”, “Che caduta di stile questo aereo, questo programma sta dando alla testa molta gente”, “Madonna che ritardo”, “Che cringe”, “Che schifo di aereo, adatto a gente che segue quell’arrogante di Antonella”.