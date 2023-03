Dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7, i fan dei Donnalisi hanno festeggiato la reunion della coppia nata nella casa più spiata d’Italia. In un video postato nelle Instagram Stories la schermitrice si è mostra felice di riabbracciare e baciare il fidanzato Edoardo Donnamaria.

I Donnalisi, così ribattezzati dai loro fan, non si vedevano da dieci giorni. Precisamente da quando Edoardo Donnamaria era stato squalificato dal reality show a causa del suo comportamento aggressivo nei confronti della ragazza. Già durante la puntata andata in onda lunedì Antonella Fiordelisi aveva più volte espresso il desiderio di uscire dallo studio per poterlo rincontrare. Il suo sogno è stato realizzato.

Donnalisi, brutta notizia per i fan: nessuna puntata a Verissimo

Dopo l’appello della madre, che aveva chiesto ai fan di farla uscire durante il televoto con Giaele, Nikita e Milena, Antonella Fiordelisi è uscita dalla casa del GF Vip 7. L’ex vippona ha potuto incontrare il suo fidanzato. “Mi hanno detto che Edoardo sta già arrivando a Cinecittà”, aveva detto Alfonso Signorini ad Antonella Fiordelisi durante la 43esima puntata.

Il vippone non è potuto essere presente in studio a causa della squalifica, ma si sono incontrati dopo. In un video pubblicato sugli account social, i Donnalisi si sono mostrati felici in macchina. Nel filmato i due cantano “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. Come per tutti i concorrenti del GF Vip 7, anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono stati invitati da Silvia Toffanin per una intervista di coppia a Verissimo.

C’è una brutta notizia per i fan dei Donnalisi, perché secondo quanto riportato da Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, la registrazione dell’intervista della coppia a Verissimo è saltata. Cosa è successo non si sa, ma sul suo account social la Marzano ha annunciato: “Non ci sarà nessuna puntata a Verissimo per Antonella ed Edoardo perché è stata posticipata a data non ancora stabilita”.