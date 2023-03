Edoardo Donnamaria, la dedica a un uomo. Ebbene si, l’ex gieffino non è tutti occhi e orecchie per la sua amata Antonella Fiordelisi che proprio di recente è stata eliminata dal gioco del GF Vip 7. Edoardo nelle ultime ore ha ben pensato di indirizzare in pensiero a uno dei concorrenti più discussi all’interno della casa di Cinecittà ma anche il gieffino con cui è riuscito a legarsi amichevolmente.

La dedica di Edoardo Donnamaria a Daniele Dal Moro. Un bel gesto, senza alcun dubbio, per l’amico scoperto proprio grazie all’esperienza condivisa all’interno della casa del GF Vip 7. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha pensato di indirizzare a Daniele un messaggio preciso, ripensando a tutti i momenti belli trascorsi insieme, ma anche a quelli che li hanno visti viaggiare non sempre sulla stessa frequenza d’onda. D’altronde la vera amicizia è fatta anche di questo.

Leggi anche: “La prima volta…”. Antonella Fiordelisi e Donnamaria dopo il GF Vip: l’annuncio scioglie i fan





La dedica di Edoardo Donnamaria a Daniele Dal Moro: “Presi per il c***”

“Ci siamo amati, odiati, presi per il c**o, insultati, poi di nuovo amati. Da fuori però ho avuto la conferma che veramente ci tenesse tantissimo a me. Quindi per concludere: ti voglio bene ira veneta, sei matto fracico”, recita il mmessaggio di Edoardo Donnamaria per Daniele Dal Moro. Una parentesi tra amici e un gesto che i fan hanno saputo apprezzare, ma che non distoglie l’attenzione dalle vicende sentimentali tra Donnamaria e la Fiordelisi, di nuovo insieme dopo l’eliminazione della vippona dalla casa del GF Vip 7. Progetti futuri da realizzare? I due non sembrano perdere tempo.

Di recente nel corso dell’intervista per Casa Chi, Edoardo Donnamaria ha affermato a proposito del progetto di convolare a nozze con l’ex gieffina: “Ma che domanda è! Non lo so! Ovviamente uno quando è innamorato…! Se vedo Antonella come la donna della mia vita? Per ora posso dire di sì. Lei è una persona che mi fa provare così tante emozioni. È di sicuro una donna che vorrei nella vita. Poi ci sono tanti lati da migliorare e smussare sia da parte sua che da parte mia, perciò non mi sento di fare una dichiarazione così in eterno!“.

E a proposito della coppia, a fare rumore anche le ultime dichiarazioni della sorella di Micol Incorvaia. Clizia, avrebbe riferito a tutti che una volta uscito dal Grande Fratello, Edoardo Donnamaria si è recato a casa sua per salutare il compagno Paolo Ciavarro, collega dell’ex gieffino all’interno del programma Forum. “Io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti”. Di fronte alla domanda che poi le è stata posta, riguardo ad una ipotetica somiglianza tra Antonella Fiordelisi ed Oriana, lei ha risposto che al contrario dell’influencer salernitana, Oriana è molto simpatica e non saccente ed aggressiva come lei.