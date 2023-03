Nikita Pelizon difesa dai fan. I vipponi e le vippone della casa del GF Vip 7 si trovano a un passo dalla vittoria. Il conto alla rovescia è iniziato e davanti alla prospettiva di giungere alla serata conclusiva dell’edizione del reality show, gli inquilini della casa si trovano a vivere in un momento di forte stress. E le battute ironiche, in una simil artmosfera, possono anche non essere comprese fino in fondo.

Micol Incorvaia fa il verso a Nikita Pelizon alle sue spalle, scoppia la polemica nel giro di pochi minuti. Tensione alle stelle non solo per i vipponi e le vippone rimasti in gioco, ma anche nei fan che seguono ormai di diversi mesi i loro inquilini della casa preferiti. E quando il momento è caratterizzato da una una frizzante trepidazione, basta davvero poco per fare scatenare la bufera.

Micol Incorvaia fa il verso a Nikita Pelizon, scoppia la polemica tra i fan

Micol Incorvaia con toni scherzosi o diceva sul serio? Nel mirino della gieffina, Nikita Pelizon che, a detta della fidanzata di Edoardo Tavassi, è solita utilizzare un linguaggio inconsueto ed espressioni ricorrenti. Lo avrebbe fatto notare Micol nel corso di una chiacchierata in compagnia del fidanzato: “Di base, indi per cui, nel mentre…”, sono gli intercalari spesso usati dalla modella triestina.

I fan della modella non potevano che schierarsi dalla sua parte e a fronte delle osservazioni di Micol hanno sottolineato: “Si definisce “intercalare” ma nel mezzo Nikita ci mette discorsi sensati e profondi, quelli che a lei non ho mai sentito fare”. E ancora: “Invece il tuo principe azzurro: “Aò, che stai a di’, Nun se po’ vedé… Vera classe!”, “Poi ditemi che Antonella non aveva ragione, ma sono felice perché in questi giorni sta uscendo il peggio di queste persone“, si legge tra i commenti.

A proposito di Nikita Pelizon, il gesto non sarebbe passato inosservato anche a chi da sempre ne apprezza la presenza in casa. La gieffina prima di raggiungere il giardino per prendere il sole ha pensato di spalmare sul corpo dell’olio da cucina. Peccato però che la stessa ADOC Puglia ne ha sconsigliato l’uso per abbronzarsi. Questo perchè al di là delle proprietà emolienti e nutritive dell’olio d’oliva, comunque non esisterebbe alcuna schermatura dai raggi solari in parte dannosi per la pelle.