Episodio che fa discutere al GF Vip 7 con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che si sono resi protagonisti di un gesto, che è stato condannato da una parte del web. Chi è finito maggiormente nel mirino degli utenti è stato lui, con qualcuno che ha evocato la sua squalifica. Lei ha invece reagito al comportamento del suo fidanzato con una risata fortissima, ma da casa in tanti non hanno invece sorriso e si sono arrabbiati. Di questa vicenda se ne potrebbe parlare nella prossima puntata in diretta di lunedì 27 marzo.

Ma non è accaduto solamente questo nelle ultime ore al GF Vip 7. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia dovranno difendersi dalle eventuali critiche di un’altra vippona, che al momento è ancora all’oscuro dell’accaduto. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dovuto sopportare anche delle offese molto pesanti, rivolte a lui e a sua madre. Ma la sua reazione è stata tutt’altro che furiosa, infatti ha optato per la pacatezza e ha esclamato: “Buonanotte anche a lei”, riferendosi alla voce che urlava fuori dalla casa.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia attaccati per un gesto

Il siparietto al GF Vip 7 tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia è nato mentre si stava parlando delle pulizie. Infatti, erano stati lasciati dei piatti che non erano stati lavati, e la sorella di Clizia si era arrabbiata. A quel punto Nikita Pelizon ha deciso di pulire lei tutto. Nelle scorse ore Micol e Tavassi hanno riaperto il discorso, ma ciò che hanno scoperto è stato clamoroso. E il fratello di Guendalina ha dovuto prendere una decisione drastica per evitare che anche gli altri si accorgessero di ciò che avevano fatto.

Leggendo i turni delle pulizie, Edoardo e Micol hanno appreso che erano stati proprio loro a dimenticarsi di lavare i piatti. Allora il vippone ha preso il foglietto dove erano riportati i nomi e lo ha strappato, buttandolo nell’immondizia. Lei ha riso a crepapelle, mentre da casa c’è chi ha twittato: “Micol ha detto a Nikita, che faceva i piatti di ieri, di non sapere chi non avesse fatto i piatti, infastidita che non rispettassero le regole. Guardate chi è la falsa che ha mentito ora a Nikita e sapeva bene a chi spettasse lavarli ieri”.

Micol ha detto a Nikita,che faceva i piatti di ieri,di non saper chi non avesse fatto i piatti,infastidita che non rispettassero le regole.Guardate chi è la falsa che ha mentito ora a Nikita e sapeva bene a chi spettasse lavarli ieri.#GFvip #nikiters pic.twitter.com/q90lJ9H6gR — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 22, 2023

e una merda tavassi è da squalifica !!!!! — volpe volpe (@volpev00) March 22, 2023

Ma c’è anche chi ha aggredito verbalmente Tavassi, ma anche Micol è stata bombardata di attacchi: “Una me***, Tavassi è da squalifica“, “E questi nipotini di Signorini sono in finale”, “Infami e vigliacchi”, “Fuori Tavassi, mai visti concorrenti più scorretti”.