Anche Gegia è finita nel polverone delle polemiche per il caso Bellavia. Probabilmente è stata l’unica a non rendersi conto dell’errore commesso e ha continuato a ribadire la sua totale innocenza. È anche finita al televoto flash nella puntata di lunedì 3 ottobre (insieme a Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi) quello che poi ha decretato l’eliminazione del costumista. Soprattutto i social non hanno perdonato a Gegia alcuni sui comportamenti poco empatici nei confronti di Marco Bellavia.

In Casa anche Antonella Fiordelisi non è stata tenera con Gegia: la spadista ha cercato di capire la natura dei comportamenti dell’attrice, trovando un muro. Qualche giorno fa in giardino le ha chiesto: “Però per le cose che hai visto su Marco di un’ora e mezza come mai non ti è venuto da emozionarti? Hai pianto per Giovanni Ciacci e non per Marco, sei strana però”. A questo punto è scattata la lite. Dopo essersi scambiate informazioni imprescindibili sui rispettivi segni zodiacali, che giocherebbero sul temperamento in modo più o meno incisivo, alla domanda “Come mai hai pianto per Giovanni Ciacci e non per Marco?”, Gegia ha risposto furibonda: “Perché mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni e non mi è dispiaciuto per Marco (Bellavia, ndr) perché sono una str***a, basta”.

GF Vip 7 Gegia parla di Marco Bellavia: “Voleva fare cose a letto”

Dopo giorni di polemiche, due squalifiche e un ulteriore polverone sollevato da Sara Manfuso sul tema delle violenze sessuali, Gegia torna nuovamente sul tema e fa l’ennesimo affondo su Marco Bellavia. Sembra preoccupata da ciò che l’opinione pubblica pensa di lei. La concorrente è consapevole che la sua posizione rispetto a Marco Bellavia ha creato non pochi dissapori da parte degli italiani e questo pensiero la turba ancora ogni giorno.

In un video che sta facendo il giro del web Gegia si sfoga con Charlie Gnocchi: “Per questo fatto di Marco… ora tutti dicono che m***a che è Gegia”. “Ma no, adesso quando tornerà Marco gli dici che invece gli volevi bene. L’avevi preso anche nel letto con me…”, ha provato a rassicurarla il conduttore radiofonico. “Ma quando è stato nel letto con me voleva fare cose. Per questo gli ho detto tu non stai bene, tu sei matto”, sostiene l’attrice. Charlie le chiede di più in merito, scatenando l’ironia di Gegia. “Ma quindi glielo hai detto scherzando che non stava bene, no?”, chiede Charlie. “L’ho detto scherzando sì, ma non l’avrei fatto lo stesso”.

Ma questi sono da denuncia #gfvip pic.twitter.com/7KjD7k8dEf — 🎃 suor arniHa – la gattina nera 🐈‍⬛ (@repelloidiotas) October 7, 2022

Gegia non è una delle concorrenti più amate di questa edizione, ma qualche giorno fa è stata oggetto di una frase poco carina da parte di Edoardo Donnamaria: “Basta che non hai i piedi di un hobbit. Basta che non hai i piedi di Gegia. Non che Gegia sia un hobbit eh per carità. Però ci sono anche delle somiglianze volendo, ma senza offesa per gli hobbit”. E un utente che ha postato il video incriminato ha detto: “Edoardo stasera sta sparando schifezze”. E un altro: “L’ha detto pure quando ha parlato con Gegia, dopo che Sara Manfuso è uscita”.