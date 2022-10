Al GF Vip 7 il pubblico non è rimasto sorpreso piacevolmente da una frase contro Gegia, fatta da un concorrente. Nonostante lei sia una delle concorrenti meno amate dell’edizione, questo coinquilino per molti è andato troppo oltre e avrebbe dovuto evitare di dire qualcosa del genere. L’episodio è accaduto a poche ore di distanza dalla nuova puntata del reality show, che si terrà nella serata del 6 ottobre. E anche questo argomento potrebbe essere tirato fuori da Alfonso Signorini e dalle sue opinioniste.

Intanto, all’esterno del GF Vip 7 Gegia è stata attaccata da Alessandro Siani a Striscia la notizia: “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace. Ma dove siamo arrivati?”. E su Twitter è subito arrivata la prima reazione degli utenti, che hanno scritto: “Siani ha parlato per tutti noi”, “Questo è il Siani che mi piace”. Infatti, si contano sulle dita di una mano coloro che stanno provando a difendere la donna dagli attacchi. Ma veniamo all’attualità.

Leggi anche: “Ma dove siamo arrivati”. Striscia la notizia, Alessandro Siani asfalta Gegia per il GF Vip





GF Vip 7, Gegia chiamata “hobbit” da Edoardo Donnamaria

Brutta vicenda al GF Vip 7, con Gegia stavolta in veste di vittima. Dopo il caso Marco Bellavia, il clima nella casa più spiata d’Italia non sembra comunque migliorare e il concorrente in questione ha fatto uno scivolone poco gradito dal pubblico. Alcuni hanno considerato le parole del compagno di avventura della comica come scherzose, ma altri hanno sottolineato il fatto che non è stato piacevole udire delle parole simili. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto sull’attrice alle sue spalle.

A parlare con Alberto De Pisis e a rendersi artefice di una battuta, ritenuta da alcuni utenti inopportuna, è stato Edoardo Donnamaria: “Basta che non hai i piedi di un hobbit. Basta che non hai i piedi di Gegia. Non che Gegia sia un hobbit eh per carità. Però ci sono anche delle somiglianze volendo, ma senza offesa per gli hobbit”. E un utente che ha postato il video incriminato ha detto: “Edoardo stasera sta sparando schifezze”. E un altro: “L’ha detto pure quando ha parlato con Gegia, dopo che Sara Manfuso è uscita”.

E al GF Vip 7 tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è quasi scattato il bacio al GF Vip 7. “Tu mi potresti rovinare psicologicamente”, ha detto Antonella a cui Edoardo ha prontamente risposto: “Mi fai diventare scemo. Questo gioco è una tortura”. Si sono abbracciati sul divano e ci sono state delle effusioni che hanno convinto il pubblico.