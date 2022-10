Al GF Vip 7 Gegia è una delle concorrenti finite maggiormente nel mirino, dopo l’uscita di scena di Marco Bellavia, che ha dovuto abbandonare il programma in seguito a problemi psicologici causati anche e soprattutto dalle aggressioni verbali subite dagli altri concorrenti. La comica ha rischiato seriamente l’eliminazione ed è una delle papabili prossime eliminate dal reality show. Il pubblico non riesce proprio a sopportare il suo modo di fare e quindi la sta attaccando duramente sui social network.

Ma fuori dal GF Vip 7 per Gegia la situazione sta assumendo contorni davvero preoccupanti. Ora, anche un importante volto televisivo ha deciso di prendere posizione e attraverso una trasmissione molto seguita dai telespettatori ha lanciato una stoccata durissima nei confronti dell’attrice. Addirittura ha voluto citare il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, per fare un parallelo ironico. Vedremo nella puntata in diretta del 6 ottobre se lei riuscirà a conquistare il perdono della gente.

Leggi anche: “Tutta colpa delle due concorrenti”. Diretta del GF Vip 7 interrotta, cosa è successo in quelle sei ore





GF Vip 7, Gegia attaccata da Alessandro Siani a Striscia la Notizia

Non si mette affatto bene nella casa del GF Vip 7 per la concorrente Gegia, criticata aspramente non solamente dagli infuriati utenti ma ora anche da persone di un certo rilievo nazionale. Il tutto è successo durante la puntata del 5 ottobre di Striscia la Notizia. A parlare e a ironizzare sulla gieffina ci ha pensato il conduttore Alessandro Siani, che ha fatto un paragone scherzoso ma non troppo con Putin. Le sue dichiarazioni sono diventate virali in pochissimo tempo e hanno trovato un largo consenso.

Queste le affermazioni di Alessandro Siani: “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace. Ma dove siamo arrivati?”. E su Twitter è subito arrivata la prima reazione degli utenti, che hanno scritto: “Siani ha parlato per tutti noi”, “Questo è il Siani che mi piace”. Infatti, si contano sulle dita di una mano coloro che stanno provando a difendere la donna dagli attacchi e la situazione potrebbe peggiorare, se non tornerà molto presto sui suoi passi.

Intanto, Federica Panicucci ha annunciato a Mattino Cinque: “Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose”. Federica Panicucci non ha aggiunto altro per cui non si sa se sarà Marco a fare queste rivelazioni oppure Signorini su Marco. Staremo a vedere nelle prossime ore.