E ancora una volta, nella nuova diretta del GF Vip 6, il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al centro della puntata. Ma forse ancora per poco perché lunedì 24 gennaio 2022, dopo l’ennesimo scontro fra i tre e le versioni dell’attore sull’ormai famoso amore libero Alfonso Signorini ha perso la pazienza. Anche lui, dopo gran parte del pubblico e dei vipponi nella Casa, non ha nascosto di essere stufo di parlare sempre di questa cosa.

“Sono stato chiarissimo, siete voi che non ascoltate con quelle orecchie!”, ha urlato lui dopo che, ancora una volta, Delia Duran e Soleil Sorge gli hanno chiesto di prendere una decisione mentre lui è rimasto fermo nella sua posizione. Cioè quella di amare entrambe, ma in maniera diversa quindi una da moglie, l’altra da amica.

GF Vip 6, colpo di scena in diretta

A quel punto, visto che non riusciva a prendere la parola, Alfonso Signorini ha sbottato contro Alex Belli al GF Vip 6: “Va bene, però adesso anche basta. E per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio, eh. Se vuoi magari uscire.. Autori, per favore lo accompagnate fuori? Perché io non posso lavorare così. Siamo in diretta ed io mi rifiuto di lavorare così”.





“Vai pure fuori, vattene fuori! Vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Non si può lavorare così. Serve rispetto per il pubblico”, le parole in diretta del conduttore del GF Vip 6. Che dopo aver ripreso fiato è rientrato nella Casa per parlare a Delia Duran della lettera segreta data da Soleil Sorge a Giacomo Urtis prima di lasciare il reality. Lettera ovviamente indirizzata ad Alex Belli.

NON ANCHE LA REGIA PIENA DI QUESTO TEATRINO CHE SI LASCIA SCAPPARE A MICROFONO APERTO UN VAFFANCULO COSA STA ACCENDENDO #GFVIP pic.twitter.com/RA2Kxlghbc January 24, 2022

Ma proprio mentre l’influencer stava spiegando, il colpo di scena in diretta. È accaduto qualcosa di totalmente inaspettato perché a un tratto dalla regia del GF Vip 6 sono partite delle urla con tanto di parolaccia a microfoni aperti. Soleil Sorge è scoppiata a ridere per scusarsi con Signorini e infine avvertire gli autori “Si sente tutto!”, gli altri con le mani in faccia per l’imbarazzo come a trattenersi. Alfonso Signorini ha fatto finta di niente, ma il pubblico a casa si è scatenato nei commenti dopo questo fuori programma.