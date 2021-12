Ancora lacrime al GF Vip 6 per Eva Grimaldi. La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ‘vittima’ di Katia Ricciarelli. Chiaramente i nuovi arrivati devono ambientarsi in un gruppo che sta insieme ormai da mesi e la cosa non è facile.

Mentre i vipponi stavano facendo i conti per la spesa, Eva Grimaldi è intervenuta scatenando la reazione della cantante lirica che, come sempre, non gliele ha mandate a dire: “Non voglio discutere sei appena arrivata. Non iniziare a rompere, stai calma”.

GF Vip 6, Eva Grimaldi in lacrime per lo scherzo di Barù

Non esattamente un messaggio di benvenuta. E infatti Eva non l’ha presa per niente bene e si è chiusa nella stanza in lacrime. La concorrente si è detta dispiaciuta, soprattutto perché non aveva nessuna intenzione di creare polemiche e fastidi. Dopo lo sfogo Eva Grimaldi si è tranquillizzata e i vip si sono riuniti per l’arrivo di un nuovo comunicato ufficiale del GF Vip 6.





A leggerlo è Barù, supportato da Valeria Marini. La comunicazione riguarda il budget settimanale a disposizione per la spesa ma, prima di comunicarlo, Barù finge che in realtà sia arrivato l’oroscopo della settimana. Un segno dopo l’altro la situazione giocosa e scherzosa genera un vero e proprio dramma per Eva Grimaldi.

eva scoppia a piangere perché l'oroscopo inventato da barù le è sfavorevole… 💀#gfvip pic.twitter.com/LfAuHzvrQF December 21, 2021

“Ha detto che andrà male in amore” dice tra i singhiozzi dopo aver ascoltato le previsioni negative del suo segno zodiacale. Subito tutte le donne presenti corrono a consolare Eva, spiegandole che l’oroscopo è frutto della fantasia di Barù e che non c’è niente di reale nelle sue previsioni. Social scatenati dopo la reazione della moglie di Imma Battaglia: “Barù che con il comunicato della spesa in mano inizia a far finta di leggere l’oroscopo ed Eva inizia piangere perché crede sia vero. Volo!”.