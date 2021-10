È passato poco più di un mese dall’inizio del GF Vip 6 e tra intrecci, dinamiche, flirt, strategie e scontri il pubblico può dirsi più che soddisfatto. Al momento resta doppio l’appuntamento settimanale con il reality di Alfonso Signorini: il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5. E anche se la concorrenza, rappresentata da Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Raiuno, va fortissimo il GF Vip 6 sta ottenendo un discreto successo.

Ogni diretta è seguita da oltre 3 milioni di telespettatori, senza contare che la trasmissione è molto commentata sui social network. Ma i fan sono in attesa di capire se ci sarà un prolungamento, come accaduto lo scorso anno con la quinta edizione, o se Alfonso Signorini, quest’anno affiancato in studio da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, si fermerà poco prima di Natale. L’ultima indiscrezione sembra però far propendere per l’ipotesi dell’allungamento perché parla di due nuovi ingressi.

GF Vip 6, 2 nuovi concorrenti in arrivo

Le voci su nuovi vipponi pronti a varcare la famosa porta rossa circolano da giorni e ora trovano conferma anche da Deainira Marzano, influencer ed esperta di gossip. Tra le ultime Storie di Instagram, ha spifferato che molto probabilmente questa o la prossima settimana entreranno ancora due concorrenti nella Casa di Cinecittà. La prima, il cui nome era già sfuggito a Sophie Codegoni, sarebbe Antonella Fiordelisi.





Proprio qualche giorno fa l’ex UeD, parlando con gli altri inquilini del GF Vip 6, aveva affermato di conoscere una nuova possibile vippona di Alfonso Signorini e, ovviamente, gli altri inquilini le avevano subito chiesto chi fosse.“L’ex di Chiofalo”, la risposta di Sophie. Altra “prova” dell’ingresso di Antonella Fiordelisi, la storia ripostata dall’influencer Roberta Carluccio: “Prima che ‘sparisci’”, le ha scritto giorni fa dopo averle chiesto di rivedersi il prima possibile.

Ma ora Deianira Marzano aggiunge il nome di un altro possibile concorrente. Quello di Alessandro Rossi, meglio noto come il fidanzato di Francesca Cipriani. Classe 1991 e costruttore edile e arredatore d’interni, è già entrato due volte nella Casa del GF Vip 6 per sorprendere la sua compagna, conosciuta durante una cena con amici in comune. Che stavolta (ri)entri per restare?