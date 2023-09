Grande Fratello 2023, la scoperta su Giselda Torresan. La concorrente nip è finita al televoto e si classifica seconda, motivo per cui il pubblico italiano sembra già manifestare per lei un certo apprezzamento. Una vita semplice, quella di Gisella, che spesso e volentieri non fa che raccontare di sè come di una donna che ha sempre preferito tenersi lontana da contesti troppo mondani. La montagna dentro il suo cuore, e le discoteche, ad esempio, lontane da lei anni luce. Ma la parole di Gisella non convincono.

Giselda Torresan nasconde qualcosa. Concorrente nip al Grande Fratello 2023, Gisella ha sempre parlato di se stessa come una persona che ama le cose semplici. “Voglio far conoscere questo territorio, la sua storia, la sua cultura, la sua biodiversità. Voglio sensibilizzare le persone a rispettare e proteggere l’ambiente, a praticare un turismo sostenibile e responsabile”, ha spiegato Giselda Torresan in una intervista rilasciata prima del suo ingresso al Grande Fratello 2023.

Giselda Torresan nasconde qualcosa. Arriva la segnalazione: “Non è quella sua voce”

“Sono una persona molto introversa, postare foto e video delle mie escursioni sui social è solo una passione. Il mio sogno è poter riaprire la malga di mio nonno per trasformarla in un rifugio”, ha spiegato ancora Giselda Torresan, che lavora come operaia in una fabbrica che si occupa dello stampaggio della plastica a Borso. Eppure ill pubblico italiano si divide a metà: c’è chi la adora e chi invece non nasconde qualche sospetto.

Voci che corrono e che la vedrebbero licenziarsa dal suo posto di lavoro per non avere problemi con il capo. Un atteggiamento che non convince del tutto i fan: scoppia il ‘caso’. Sospetti che non vengono di certo facilitati dalle segnalazioni che Deianira Marzano riceve puntualmente in casi del genere. Secondo quanto riferito dall’utente, Giselda Torresan avrebbe anche un altro tono di voce.

GISELDA TORRESAN E LE SUE DELUSIONI AMOROSE

Giselda Torresan racconta delle sue delusioni in amore e riceve consigli dal resto degli inquilini.#gf #GrandeFratello pic.twitter.com/k3rmtlaD5W — 💙Angelo 💚🤍❤️ (@Ang_Gulino) September 13, 2023

“Ciao Deianira, io conosco Giselda molto bene.”. E ancora: “L’ho sentita anche poco prima che entrasse al GF e ti assicuro che come parla lì, con quel tono di voce, non è la sua voce. Non capisco proprio perché abbia cambiato tono. Completamente diversa. Anche mia mamma l’ha detto. Perché mi sono confrontata con lei facendole sentire un vocale”.