Sta per succedere di tutto al Grande Fratello, infatti le anticipazioni delle ultime ore sono alquanto clamorose. E riguardano soprattutto Lorenzo e Shaila, visto che potrebbe esserci una svolta importantissima. Il sito Isa e Chia ha fatto il punto della situazione su ciò che accadrà nelle prossime ore, durante la puntata in diretta alla presenza del conduttore Alfonso Signorini.

Innanzitutto, soffermandoci sul Grande Fratello e prima di parlare apertamente di Lorenzo e Shaila, è stato riferito che “questa sera uno tra Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?”. E poi: “Nel corso della serata spazio alla cena della discordia, dopo la quale Helena Prestes ha scelto di portare in tugurio Lorenzo e Amanda ha scelto invece Mariavittoria Minghetti”.

Leggi anche: “Se lo sono detti”. Grande Fratello: isolati nel Tugurio, Helena e Lorenzo non hanno perso tempo





Grande Fratello, svolta su Lorenzo e Shaila: “Cose sorprendenti”

Prima di parlarvi di Lorenzo e Shaila, nelle anticipazioni il Grande Fratello ha anche fatto sapere che c’è “un nuovo ‘dramma’ d’amore tra le mura della casa. Tra Mariavittoria e Tommaso Franchi si sta consumando l’ennesima crisi, riusciranno a superare questo momento?”. Ma ora andiamo a vedere cosa succederà agli Shailenzo.

Dunque, è stato inoltre preannunciato l’ingresso di “Luisa, la mamma di Shaila Gatta, che entrerà nella casa per dire alla figlia cose sorprendenti sulla relazione con Lorenzo Spolverato”. Altri dettagli non ce ne sono, dunque non sappiamo se si tratterà di messaggi positivi o negativi indirizzati alla figlia e al modello.

Ovviamente durante la puntata in diretta tutto sarà più chiaro e anche i fan della coppia potranno trarre le loro conclusioni. Non resta che attendere l’arrivo della signora Luisa.