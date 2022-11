Federico Fashion Style, nuove verità dietro la fine della storia con Letizia Porcu. A parlare è il parrucchiere delle dive dopo che nelle settimane scorse di inchiostro se n’era versato no poco. Ultimo a parlare l’esperto di gossip Alessandro Rosica che spiegava su Instagram come: “I due, anche a seguito delle tante bugie e della vita parallela di Federico, avrebbero litigato di brutto, cosa che fecero anche in passato, ma oggi suona più forte, dato che si sarebbero separati definitivamente”.



E ancora: “Letizia e Federico hanno appena smesso di seguirsi sui social e si sono bloccati ovunque”. Federico aveva già raccontato la sua verità da Silvia Toffanin. “Sapevo che prima o poi sarebbe successo – ha raccontato – C’ho tenuto tantissimo alla nostra storia, ma le cose non andavano bene da un po’. È una donna speciale e rispetto la sua scelta”, raccontava.

Federico Fashion Style, nuove accuse a Letizia Porcu



“È stata una scelta condivisa – ha spiegato Federico Fashion Style – ma io sono venuto a saperlo tramite un post su Instagram. Ok, ne avevamo parlato, ma lei presa da un momento di difficoltà e dalla fragilità dovuta alla morte del padre, ha dato l’annuncio dell’addio su Instagram. Non posso spiegare quali erano i nostri problemi, perché purtroppo c’è una diffida da parte sua. E non posso dire precisamente motivi della separazione”.



“Ma io dico con onestà che sarei andato avanti a vita al suo fianco, perché non so vedermi accanto ad un’altra persona. È stata colei che mi ha sempre supportato in tutte le mie scelte”. Ora però qualcosa di nuovo Federico lo rivela. Si capisce dall’ultimo messaggio Instagram pubblicato sulle sue storie. Prima di coricarsi con la sua piccola Sophie, affida ad Instagram uno sfogo.



“Non rimpiango nulla, perché non avrei te. Se ci fosse la possibilità di andare indietro nel tempo penserei molto di più a me e alla mia felicità”. Quindi insiste: “Fate ciò che vi fa stare bene, non pensate agli altri perché gli altri fanno finta di pensare a voi, ma quando poi possono farvi del male lo fanno e anche molto. Credetemi, un giorno vi racconterò e lì rimarrete scioccati!”.

