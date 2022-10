Federico Fashion Style e Letizia Porcu, spuntano la verità sull’addio e retroscena pesanti. Insieme da moltissimi anni, e genitori di una figlia, la coppia si era detta addio poche settimane fa dopo la grande festa che Letizia aveva organizzato a Milano per i suoi 33 anni. Dopo alcune avvisaglie e l’immancabile gossip che aveva annunciato una crisi profonda tra la coppia, era arrivata la comunicazione ufficiale. In un post impossibile da equivocare Letizia aveva fatto chiarezza.



“Dopo 17 anni insieme la strada mia e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. Un comunicato che aveva scatenato migliaia di commenti, alcuni dei quali di bassissima lega. Nel corso degli anni infatti, l’ormai ex di Federico Lauri aveva dovuto sopportare le perfide malelingue della gente. Sono infatti sempre stati in molti a pensare che la relazione fosse in realtà funzionale per coprire la presunta omosessualità, sempre negata, di Federico Fashion Style.

Leggi anche: “Mi sento male”. Federico Fashion Style, brutta sorpresa nel suo salone. Poi la verità: cosa è successo





Federico Fashion Style e Letizia Porcu, la verità sull’addio: “Si sono lasciati malissimo”



“Finalmente lei ora è libera di vivere un amore vero” e “Tutto finto dalla testa ai piedi anche la storia con la mamma di tua figlia”, si legge ancora. “Per me non sono mai stati insieme, vivevano due vite separate”, “Si sapeva già e si vedeva”, “Ci credeva solo lei e mi dispiace perché è una ragazza straordinaria”, “L’ho detto io, questo è l’anno dei divorzi vip”.



Che qualcosa non andasse nella coppia era chiaro. Molti fan avevano infatti notato un profondo cambiamento nelle abitudini e nel fisico di Federico, a cominciare da un netto dimagrimento che lui aveva tentato di giustificare. “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo, ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo. In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale”.



La separazione sembrava essere arrivata senza traumi. Ma nelle ore scorse Alessandro Rosica ha sganciato una vera bomba che racconta come tra i due sia ufficialmente guerra. A causare i dissapori fra Federico Fashion Style e Letizia sarebbero state soprattutto le presunte bugie raccontate dal parrucchiere e alla sua “seconda vita”. Rivela Rosica come tra i due ci sarebbe stato un furioso litigio, seguito da una serie di segnali social abbastanza inequivocabili.

“È finita”. Federico Fashion Style, l’annuncio choc. Un’altra brutta notizia dal mondo vip