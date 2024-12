“Da squalifica immediata“. Grande Fratello, scoppia una nuova bufera sui concorrenti del reality show di Canale 5. Quest’anno si è parlato molto del comportamento degli inquilini della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è dovuto intervenire più di una volta per richiamarli “all’ordine”. Tuttavia, nonostante i numerosi ammonimenti, i concorrenti continuano a cadere in comportamenti discutibili.

A suscitare l’indignazione del pubblico, questa volta, è una espressione usata poco fa da Federica Petagna verso uno degli altri concorrenti. Il breve video estratto dalla diretta H24, trasmessa su Mediaset Infinity, ha già fatto il giro della rete. Sotto le immagini, decine di commenti: “Questa parola è da squalifica, si chiama omofobia”, scrive un utente. Un altro concorda: “Su questo termine non possono passarci sopra. Sicuramente è da squalifica”. E c’è chi aggiunge: “Va bene che Lorenzo non gode della mia stima, ma questa parola, detta in modo ironico o no, non va detta”. “Signorini gli farà una bella lavata di capo”, prevede un altro spettatore.

Dal breve clip non si comprende appieno il contesto della discussione. Federica si trovava in giardino, insieme a Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. “Tu sei un finocchio”, dice all’improvviso Federica rivolta al modello milanese e poi scoppia a ridere. Lorenzo rimane in piedi, sembra visibilmente spiazzato, forse non si aspettava una battuta del genere dalla ventenne napoletano, ex volto di Temptation Island.

Lorenzo è uno dei concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. C’è chi non lo sopporta e chi invece tifa per lui. Questa volta, però, il pubblico sembra essere tutto dalla sua parte, indipendentemente dalle opinioni personali: “È omofobia! Un brutto esempio. Ps: non mi piace Lorenzo, ma ciò non giustifica nulla”. E fioccano le critiche su Federica: “Quanta ignoranza, 20 anni buttati al vento”.

Federica a Lorenzo: -“Tu sei un finocchio”



HO URLATO pic.twitter.com/r5jHoFgnn2 — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) December 4, 2024

La frase di Federica arriva in un momento delicato. Mentre il modello milanese dentro la casa ha iniziato una storia con l’ex velina Shaila Gatta, fuori dal Grande Fratello impazza il gossip su di lui. “Si mormora che, fuori dalla casa, ad aspettarlo ci sia un uomo molto ricco. E non si tratta di un parente”, aveva rivelato la giornalista Grazia Sambruna. Anche in puntata, Alfonso Signorini ha accennato alla presunta amicizia tra Lorenzo e un “guru della moda”.