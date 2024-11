Al Grande Fratello non si smette mai di parlare della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. In queste ultime settimane, da quando cioè ballerina e modello hanno deciso di vivere il loro rapporto alla luce del sole e hanno dato il via alla loro relazione, sono l’argomento preferito sia dentro che fuori dalla casa.

Non sempre, anzi il contrario, con buoni esiti. Shaila e Lorenzo hanno infatti dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni e si sono ritrovati gran parte della casa e anche del pubblico contro. Si aggiungano poi gli atteggiamenti di lui un po’ troppo sopra le righe e non c’è davvero giorno che i due dominino i social.

Leggi anche: “Spaventoso”. Grande Fratello, Helena svela il segreto di Lorenzo a Calvani. “Altro che flirt”, il terribile sospetto





GF, Shaila e Lorenzo disperati

Tante cose ovviamente loro non possono saperle, ma in ogni caso ciò nonostante non si sono mai scoraggiati e in questi giorni soni più vicini che mai. In modo platonico, purtroppo per loro. Gli autori del Grande Fratello, per dare vita a nuove dinamiche, stanno mettendo a dura prova questa coppia con la decisione di separarla.

Non solo Lorenzo, anche altri concorrenti sono finiti in tugurio e dunque hanno la possibilità di parlare con quelli in casa solo attraverso un muro. Difficile viversi così e l’altra sera Lorenzo e Shaila sono crollati per la prima volta. Anche perché giovedì 28 novembre è il compleanno di lui e non si aspettava certo di festeggiarlo lontano da Shaila.

“Mi manchi tanto lollo volevo stare con te”



Passeranno i giorni e si rincontreranno ma non perdonerò mai il fatto di averli fatti star male in questa maniera💔#shailenzo pic.twitter.com/3ysg9xP5pg — ;☔️ (@NelNomedi_) November 27, 2024

Quindi sono entrambi scoppiati in lacrime. Sempre con un muro a dividergli, la ballerina è parsa disperata: “Non è giusto. Mi manchi tanto Lollo, volevo festeggiare con te. Anche solo un bacino”, gli ha detto. Anche lui non ha trattenuto il pianto. Il video, chiaramente, è diventato virale e non è escluso tuttavia che in serata, in occasione del suo compleanno, possa arrivare un’inaspettata sorpresa per Lorenzo.