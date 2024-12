I prossimi giorni potrebbero essere molto delicati per Javier al Grande Fratello. Una notizia sul concorrente è stata rivelata nelle ultime ore e potrebbe rappresentare una svolta a sorpresa per lui. Non sarebbe qualcosa di entusiasmante per il giovane, ma il pubblico e gli altri concorrenti seguirebbero la vicenda con massima attenzione e curiosità.

Una novità improvvisa potrebbe turbare la permanenza di Javier al Grande Fratello. L’indiscrezione è molto forte ed è stata data da una pagina social, che è parecchio seguita dai telespettatori del reality show di Canale 5. Vediamo insieme cosa potrebbe cambiare tra non molto nella casa più spiata d’Italia.

Leggi anche: “Non si sapeva”. Grande Fratello, la segnalazione su Javier e Chiara cambia le cose tra loro





Grande Fratello, svolta in arrivo per Javier: “Si scombussolerà tutto”

Un nuovo arrivo sarebbe previsto al Grande Fratello e riguarderebbe proprio Javier. Il pallavolista argentino non è ancora stato messo al corrente di questo ingresso, ma quando verrà a sapere ogni tipo di dettaglio potrebbe avere una reazione che si preannuncia non esaltante. Anche se ovviamente non è da escludere nemmeno che poi in un certo senso possa fargli piacere questa presenza.

Agent Beast su X ha infatti scritto: “Esclusivo. Il passato di Javier Martinez bussa alla porta del Grande Fratello. Una figura legata alla sua vita privata e professionale è pronta a entrare nella Casa. Obiettivo? Scombussolare le dinamiche. Stay boomed”. E ora non resta che aspettare l’eventuale annuncio ufficiale di Mediaset.

ESCLUSIVO Il passato di Javier Martinez bussa alla porta del #grandefratello Una figura legata alla sua vita privata e professionale è pronta a entrare nella Casa. Obiettivo? Scombussolare le dinamiche

STAY BOOMED — Agent Beast (@Agent__Beast) December 23, 2024

E sempre Agent Beast ha previsto la possibilità che Jessica e Helena possano essere le candidate ideali per andare al GF albanese in via temporanea.